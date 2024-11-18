Как быстро понять, что человек говорит неправду: смотрите на жесты и мимику

Во время лжи очень трудно контролировать свое тело, поэтому за позами и жестами можно сразу понять, что вам говорят неправду.

Мотивы лжи могут быть разными. Одни говорят неправду, чтобы защитить близких от боли и неприятных эмоций, другие лгут исключительно по эгоистическим соображениям. Чтобы быстро понять, что человек говорит вам неправду, достаточно следить за его поведением и телодвижениями.

Как быстро определить, что вам говорят неправду

Сидит, словно на раскаленных камнях. Обычно человеку достаточно трудно контролировать свое тело, особенно когда он лжет. Поэтому именно оно выдаст лжеца. Надо просто наблюдать за позами оппонента. Если он лжет, то будет скользить на стуле, скрещивать и исправлять ноги или руки, прятать руки в карманы, затем вытаскивать их, сводить за спиной.

Обычно человеку достаточно трудно контролировать свое тело, особенно когда он лжет. Поэтому именно оно выдаст лжеца. Надо просто наблюдать за позами оппонента. Если он лжет, то будет скользить на стуле, скрещивать и исправлять ноги или руки, прятать руки в карманы, затем вытаскивать их, сводить за спиной. Фальшивая улыбка. Если человек искренне улыбается, это видно по глазам, вокруг них появляются мелкие морщинки. А ложная улыбка не выдает эмоций на лице, растягивается только рот.

Если человек искренне улыбается, это видно по глазам, вокруг них появляются мелкие морщинки. А ложная улыбка не выдает эмоций на лице, растягивается только рот. Прикосновение к лицу. У человека, говорящего неправду, может быть зуд лица, он будет касаться рта, прикрывая его ладонью, щек, кончика носа или мочки уха, будет потирать подбородок.

У человека, говорящего неправду, может быть зуд лица, он будет касаться рта, прикрывая его ладонью, щек, кончика носа или мочки уха, будет потирать подбородок. Сжатые губы. Когда кто-то лжет, у него пересыхает во рту. Чтобы преодолеть чувство дискомфорта, человек может сжимать губы или совершать сосательные движения ртом. Губы от перенапряжения могут даже побелеть.

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