Как быстро посадить картошку без лишних усилий: лайфхаки, о которых вы не знали

Картофель – одна из самых популярных культур, которую выращивают почти на каждом огороде в Украине. Но посадка большого количества картофеля может отнять немало времени и сил.

Есть несколько проверенных лайфхаков, которые помогут быстро и эффективно высадить картофель на вашем участке.

Подготовьте участок заранее

Чтобы быстро посадить картофель, нужно заранее подготовить участок. Осенью перекопайте землю на глубину 20-25 см и внесите органические удобрения (перегной или компост). Весной, как только почва подсохнет, разрыхлите ее и сделайте борозды глубиной 10-12 см.

Организуйте посадочный материал

Подготовьте посадочный материал заранее. Отберите бульбы среднего размера, а если они большие, то разрежьте их пополам так, чтобы ростки оставались на обеих половинках. Разложите сорта подготовленного картофеля так, в какой очереди планируете их сажать. Важно не менее чем за несколько дней до посадки вынести картофель с холодного места, где он хранился, чтобы бульбы прогрелись.

Выбирайте оптимальную погоду

Для быстрой посадки картофеля выбирайте оптимальную погоду. Лучше сажать картофель в пасмурный день или рано утром, когда почва еще влажная после ночной росы. Тогда ее легче копать, а бульбы быстрее приживутся и дадут дружную всходы.

Привлеките помощников

Посадка картофеля вдвоем или большей компанией значительно ускорит процесс. Распределите обязанности между участниками: кто делает борозды, кто раскладывает картофель, а кто присыпает его землей. Так вы быстро справитесь с посадкой даже на большом участке.

Используйте картофелесажалку

Если вы планируете сажать действительно много картофеля, стоит задуматься о приобретении картофелесажалки. Это специальное орудие, позволяющее быстро и равномерно высаживать бульбы в подготовленные строки. С картофелесажалкой вы сможете засадить большой участок за считанные часы.

Картоплесаджалка

Как пользоваться картофелесажалкой

Подготовьте участок. Земля должна быть разрыхлена. Настройте картофелесажалку в соответствии с инструкцией, установив нужную глубину и расстояние между бульбами.

Засыпьте картофель в бункер картофелесажалки. Двигайтесь вдоль подготовленных рядков, и картофелесажалка сама будет вбрасывать бульбы в почву.

Сажайте картофель под солому

Посадка картофеля под солому – это еще один способ сэкономить время и силы. Этот метод не требует перекопки земли и позволяет получить чистый урожай без грязи на бульбах.

Как сажать картофель под солому

Скосите траву на участке и разложите картофель прямо на землю, соблюдая расстояние между бульбами 30-40 см. Укройте картофель слоем соломы толщиной 20-25 см.

Регулярно поливайте солому, чтобы она была влажной. Когда ростки картофеля прорастут через солому, укройте их еще одним слоем соломы толщиной 10-15 см.

Сажайте картофель с помощью мотоблока

Если в вашем хозяйстве есть мотоблок, вы можете использовать его для быстрой посадки картофеля. Для этого понадобится специальная насадка, которую можно прицепить к мотоблоку.

Насадка для посадки картофеля на мотоблок

Как сажать картофель мотоблоком

Подготовьте участок – перекопайте землю мотоблоком и разрыхлите ее фрезами. Установите специальную насадку на мотоблок и отрегулируйте глубину копания.

Двигайтесь прямо вдоль рядков. Насадка на мотоблок сделает оптимальные борозды. Далее останется только разбрасывать картофель в борозды на расстоянии 25-30 см и сделать новые борозды посередине среди предыдущих. Таким образом бульбы присыпятся землей, и влага там будет лучше сохраняться.

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