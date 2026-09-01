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Как быстро прочистить раковину на кухне и избавиться от неприятного запаха
Народные средства, которые помогут прочистить раковину на кухне
Вода в кухонной раковине начала стекать медленнее, а со слива появился неприятный запах? Чаще проблема возникает из-за жира, остатков пищи и других загрязнений, которые постепенно накапливаются в сифоне и трубах. Если засор еще не стал серьезным, попытаться очистить ливень можно простыми средствами, которые обычно есть дома.
Что понадобится для очистки раковины
Для очистки слива подготовьте 1 столовую ложку пищевой соды, 2 столовые ложки соли, 1 столовую ложку моющего средства и примерно треть стакана белого уксуса. Также потребуется горячая вода для промывки.
Как прочистить раковину
Если в раковине стоит вода, сначала уберите ее. Насыпьте в слив 1 столовую ложку соды и 2 столовых ложки соли, а затем добавьте примерно 1 столовую ложку средства для мытья посуды.
Медленно влейте треть стакана белого уксуса. Смесь начнет шипеть и пениться — это происходит в результате реакции соды с кислотой.
Оставьте все на 15–20 минут, после чего хорошо промойте слив водой. Если установлены пластиковые трубы или сифон, лучше не использовать крутой кипяток, чтобы не повредить детали и соединения.
Что делать, если засор остался
Через 15–20 минут после нанесения смеси хорошо промойте слив горячей водой. Если вода начала стекать нормально, процедуру можно завершить.
Если же вода и дальше задерживается в раковине, вероятно, засор расположен глубже или в трубе образовалась плотная пробка. В таком случае лучше воспользоваться вантузом, прочистить сифон или использовать сантехнический трос.
Когда засор постоянно возвращается или вода одновременно плохо стекает в нескольких местах, проблема может быть глубже в канализационной системе. В таком случае целесообразно обратиться в сантехнику.
И еще одно правило безопасности, не смешивайте это домашнее средство с магазинными препаратами для чистки труб или хлорсодержащей бытовой химией. Если в ливень уже наливали химическое средство, следуйте инструкциям производителя и не добавляйте к нему уксус, соду или другие вещества.