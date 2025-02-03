Как быстро прочистить замусоренную раковину: что делать, если ни уксус, ни пищевая сода не помогает

Если у вашей раковины чувствуется неприятный запах, вода плохо стекает или вообще не стекает, скорее всего, она засорена. Разрешать нужно быстро, иначе, ситуация ухудшится.

Раковины могут легко засоряться из-за остатков пищи и мыла. К сожалению, популярные моющие средства не справятся с жиром. Не поможет растворить жир ни пищевая сода, ни белый уксус.

Эксперт Дэниел Смит утверждает, что пищевая сода имеет слабую щелочность, поэтому она может сработать, а может и нет. По его мнению, поскольку пищевая сода не работает, нужен более сильный вариант, а именно – стиральная сода, или карбонат натрия. Карбонат натрия, иногда известный как стиральная сода, является обычным компонентом для чистки бытовых вещей и отличным ингредиентом для прочистки канализации своими руками. А все потому, что «его щелочность выше, чем у пищевой соды, и, следовательно, он более эффективен для очищения стоков».

Стиральная сода гораздо лучше расщепляет жир и другие вещества, являющиеся наиболее распространенными причинами засорения стоков. Кроме того, это гораздо более эффективный раствор, чем уксус или пищевая сода для промывания засоров, он является натуральным продуктом, таким образом вам не нужно будет использовать вредные химикаты у раковины.

Как с помощью стиральной соды прочистить забитый ливень

Вскипятите воду, а затем вылейте кипяток в раковину – это уже ослабит жир, слизь и грязь, которые блокируют дренаж. Кипяток необходим для того, чтобы размягчить накопленные в трубах жировые отложения, которые часто становятся главной причиной засоров. Как только вода закипела, ее следует осторожно вылить прямо в сливное отверстие раковины. Горячая жидкость начнет растворять загрязнение, облегчая их устранение.

Далее высыпьте в раковину стиральную соду и горячую воду. Нужно взять примерно полстакана стиральной соды (это около 100 граммов) и аккуратно высыпать ее непосредственно в ливень. Если сода оседает на краях и не проходит дальше, можно помочь ей с помощью ложки или деревянной палочки, проталкиваясь глубже в трубу. После этого необходимо нагреть еще одну чашку воды и медленно влить в сливное отверстие, чтобы активировать действие соды. В результате начнется реакция, которая поможет растворить засор, расщепляя жир и накопленные загрязнения.

Подождите по крайней мере пять минут, чтобы раствор устранил засор, лучше всего будет, если вы оставите смесь на 15-30 минут.

По истечении времени нужно вскипятить еще один-два литра воды и влить кипяток в раковину. Это позволит смыть остатки загрязнений и полностью очистить трубы. Если ливень начал работать значительно лучше, но все еще есть незначительное замедление стока воды, процедуру можно повторить еще раз.

Раковина будет абсолютно чистой, вода станет течь более плавно и не иметь ужасных запахов.

Чтобы избежать дальнейших засоров, следует периодически проводить профилактическую чистку раковины этим способом, особенно если часто используете ее для мытья жирной посуды. Простое средство из стиральной соды и горячей воды поможет содержать трубы в чистоте без необходимости агрессивной химии.

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