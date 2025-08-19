Как быстро прочистить засор в раковине без сантехника и дорогих средств

Раковина / © iStock

Засор в кухонной или ванной раковине может случиться даже в самом опрятном доме. Большинство хозяев в такой ситуации сразу звонят сантехнику, однако мелкую проблему вполне реально решить самостоятельно.

Об этом пишет издание storinka.

Для этого не понадобятся специальные инструменты или дорогостоящее оборудование — достаточно нескольких простых вещей, которые часто уже есть под рукой.

В магазинах бытовой химии можно найти мощные препараты, которые ликвидируют заторы буквально за 10-15 минут. Они действуют эффективно, однако содержат агрессивные компоненты, способные повредить трубы или вызвать раздражение кожи. Альтернативой являются домашние методы — более безопасные и дешевые.

Самый простой рецепт: засыпать в слив примерно 3-4 чайные ложки пищевой соды, добавить две ложки жидкого моющего средства и залить все половиной стакана уксуса. Образовавшаяся пена — это реакция, которая и растворяет жир и грязь внутри трубы. После 15-20 минут ожидания достаточно пропустить через систему литр горячей воды, чтобы смыть остатки.

Есть и другой способ: вместо соды использовать измельченную таблетку аспирина. В сочетании с уксусом она также образует активную реакцию, эффективно разрушающую небольшой засор. Когда шипение исчезнет, слив нужно тщательно промыть кипятком.

Оба метода не только помогают восстановить нормальное прохождение воды, но и устраняют неприятный запах, который иногда возникает из сливного отверстия. Такой подход позволяет сэкономить время и средства, не дожидаясь мастера.

