Как быстро прогнать крота с участка еще весной: четыре эффективных метода

Кроты на дачном участке могут стать серьезной проблемой для садоводов. Хотя эти животные полезны в борьбе с насекомыми и личинками, их подземные ходы могут причинить вред растениям и даже повредить газоны. Важно найти баланс между их полезной деятельностью и вредом, который они могут нанести на участке.

Подземные тоннели, создающие кроты, повреждают корни растений, а оставленные ими небольшие грунтовые кучи не только портят эстетический вид участка, но и усложняют уход за газоном или цветниками. Поэтому дачникам часто приходится искать методы быстрого и эффективного избавления от кротов. Об этом пишут в издании Книга порад.

Существует несколько способов борьбы с кротами, которые не только эффективны, но и безопасны для природы и других животных на участке. Наиболее распространенными методами является использование отпугивающих запахов и звуков, а также применение различных растений и материалов для создания барьеров.

Использование растений для отпугивания кротов

Одним из наиболее экологичных и безопасных методов борьбы с кротами является посадка растений, имеющих запахи, неприятные для этих животных. Кроты очень не переносят резкие ароматы, поэтому эти растения станут отличным способом защиты вашего участка. Среди таких растений:

бархатцы — их аромат сильно отталкивает кротов;

— их аромат сильно отталкивает кротов; лаванда – кроме того, что отпугивает вредителей, она наполняет участок приятным запахом;

– кроме того, что отпугивает вредителей, она наполняет участок приятным запахом; бузина – ее запах также эффективно прогоняет кротов;

– ее запах также эффективно прогоняет кротов; чеснок — этот запах давно известен своей способностью отпугивать вредителей, в том числе и кротов;

— этот запах давно известен своей способностью отпугивать вредителей, в том числе и кротов; базилик – еще одно растение, имеющее специфический аромат, помогающий отпугивать кротов.

Посадив эти растения в местах, где часто появляются кроты, вы создадите для них малоприязненную среду. В результате они покинут ваш участок в поисках более комфортных условий.

Использование запахов для отпугивания кротов

Кроме растений есть и другие методы отпугивания кротов с помощью резких запахов. Вот некоторые из них:

шерсть животных и человеческие волосы – кроты не переносят запахи шерсти собак и кошек, а также человеческих волос. Для этого можно собрать шерсть из щетки или использовать волосы после стрижки. Сделайте маленькие шарики из волос и положите их прямо в норы кротов;

– кроты не переносят запахи шерсти собак и кошек, а также человеческих волос. Для этого можно собрать шерсть из щетки или использовать волосы после стрижки. Сделайте маленькие шарики из волос и положите их прямо в норы кротов; уксус и солярка – эти запахи также эффективно заставляют кротов покинуть ваш участок;

– эти запахи также эффективно заставляют кротов покинуть ваш участок; рыбный запах – наиболее отталкивающим для кротов является аромат рыбы. Бросить в нору скелет сельди или другую рыбу – это очень эффективный метод, хотя и не самый приятный, но он гарантированно поможет избавиться от вредителей.

Использование защитной сетки от кротов

Один из самых эффективных способов борьбы с кротами — установка специальной сетки, которая будет препятствовать их проникновению на ваш участок. Сетка должна быть зарыта на достаточную глубину, чтобы кроты не смогли ее подкопать.

Разложите сетку по земле до посадки растений или газона; Закрепите ее, чтобы она не смещалась и покройте грунтом, создавая дополнительный барьер для вредителей; Сверху можно засеять травой или высадить другие растения, что придаст участку эстетический вид.

Использование ультразвуковых отпугивателей

Еще один способ борьбы с кротами – это ультразвуковые отпугиватели, излучающие звуки, не слышные человеку, но чрезвычайно неприятные для животных. Эти устройства работают на батарейках или солнечных панелях, эффективно отгоняя кротов и других подземных вредителей.

Это удобный и безопасный метод, не требующий особого труда, хотя его стоимость может быть высокой для некоторых дачников.

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