Как быстро прогнать крота с участка еще весной: четыре эффективных метода

Кроты на дачном участке могут стать серьезной проблемой для садоводов. Хотя эти животные полезны в борьбе с насекомыми и личинками, их подземные ходы могут причинить вред растениям и даже повредить газоны. Важно найти баланс между их полезной деятельностью и вредом, который они могут нанести на участке.
Подземные тоннели, создающие кроты, повреждают корни растений, а оставленные ими небольшие грунтовые кучи не только портят эстетический вид участка, но и усложняют уход за газоном или цветниками. Поэтому дачникам часто приходится искать методы быстрого и эффективного избавления от кротов. Об этом пишут в издании Книга порад.
Существует несколько способов борьбы с кротами, которые не только эффективны, но и безопасны для природы и других животных на участке. Наиболее распространенными методами является использование отпугивающих запахов и звуков, а также применение различных растений и материалов для создания барьеров.
Использование растений для отпугивания кротов
Одним из наиболее экологичных и безопасных методов борьбы с кротами является посадка растений, имеющих запахи, неприятные для этих животных. Кроты очень не переносят резкие ароматы, поэтому эти растения станут отличным способом защиты вашего участка. Среди таких растений:
- бархатцы — их аромат сильно отталкивает кротов;
- лаванда – кроме того, что отпугивает вредителей, она наполняет участок приятным запахом;
- бузина – ее запах также эффективно прогоняет кротов;
- чеснок — этот запах давно известен своей способностью отпугивать вредителей, в том числе и кротов;
- базилик – еще одно растение, имеющее специфический аромат, помогающий отпугивать кротов.
Посадив эти растения в местах, где часто появляются кроты, вы создадите для них малоприязненную среду. В результате они покинут ваш участок в поисках более комфортных условий.
Использование запахов для отпугивания кротов
Кроме растений есть и другие методы отпугивания кротов с помощью резких запахов. Вот некоторые из них:
- шерсть животных и человеческие волосы – кроты не переносят запахи шерсти собак и кошек, а также человеческих волос. Для этого можно собрать шерсть из щетки или использовать волосы после стрижки. Сделайте маленькие шарики из волос и положите их прямо в норы кротов;
- уксус и солярка – эти запахи также эффективно заставляют кротов покинуть ваш участок;
- рыбный запах – наиболее отталкивающим для кротов является аромат рыбы. Бросить в нору скелет сельди или другую рыбу – это очень эффективный метод, хотя и не самый приятный, но он гарантированно поможет избавиться от вредителей.
Использование защитной сетки от кротов
Один из самых эффективных способов борьбы с кротами — установка специальной сетки, которая будет препятствовать их проникновению на ваш участок. Сетка должна быть зарыта на достаточную глубину, чтобы кроты не смогли ее подкопать.
- Разложите сетку по земле до посадки растений или газона;
- Закрепите ее, чтобы она не смещалась и покройте грунтом, создавая дополнительный барьер для вредителей;
- Сверху можно засеять травой или высадить другие растения, что придаст участку эстетический вид.
Использование ультразвуковых отпугивателей
Еще один способ борьбы с кротами – это ультразвуковые отпугиватели, излучающие звуки, не слышные человеку, но чрезвычайно неприятные для животных. Эти устройства работают на батарейках или солнечных панелях, эффективно отгоняя кротов и других подземных вредителей.
Это удобный и безопасный метод, не требующий особого труда, хотя его стоимость может быть высокой для некоторых дачников.
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