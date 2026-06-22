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Как быстро расстегнуть заевшую молнию на джинсах без ремонта: поможет жидкость, которая есть в каждом доме
Заела молния на джинсах — мелкая, но очень неприятная проблема, которая может испортить настроение в самый неудачный момент. Особенно если замок «застрял» посередине и не двигается ни вверх, ни вниз.
Впрочем, решить это можно без ремонта и без замены молнии с помощью обычного бельевого кондиционера.
Почему молния заедает
Чаще всего замок на джинсах перестает работать из-за:
накопление грязи или пыли между зубцами;
износ металла или пластика;
сухость и трение элементов молнии;
деформация ткани возле замка.
В результате движение бегунья становится тяжелым или полностью блокируется.
Как работает кондиционер для белья
Кондиционер обладает смазывающими свойствами: он уменьшает трение между поверхностями. Благодаря этому молния начинает двигаться легче, а заедание постепенно исчезает.
Это простой и безопасный способ, который не вредит ткани и не оставляет агрессивных следов, если использовать его правильно.
Как открыть заевшую молнию: пошаговая инструкция
Возьмите небольшое количество бельевого кондиционера.
Нанесите его ватной палочкой или салфеткой прямо на зубцы молнии в месте заедания.
Оставьте на 1–2 минуты, чтобы средство начало действовать.
Медленно попытайтесь двигать бегунок вверх-вниз, без резких рывков.
При необходимости повторите процедуру еще раз.
Важные советы
не используйте слишком много средства, чтобы не оставить пятен на ткани;
избегайте резких движений, чтобы не сломать молнию;
после возобновления работы замка можно протереть его сухой салфеткой;
метод лучше всего работает с металлическими молниями.
Когда этот лайфхак не поможет
Если молния:
сломана физически;
имеет изогнутые зубцы;
полностью разошлась с основания;
В таком случае требуется ремонт или замена бегунка.
FAQ
Как расстегнуть заевшую молнию на джинсах?
Самый простой способ — нанести немного бельевого кондиционера на зубцы молнии в месте заедания и аккуратно разработать бегунок медленными движениями.
Чем смазать молнию на джинсах, чтобы она не заедала?
Можно использовать кондиционер для белья, мыло или специальные силиконовые средства. Кондиционер — один из самых безопасных и доступных бытовых вариантов.