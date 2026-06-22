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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
326
Время на прочтение
2 мин

Как быстро расстегнуть заевшую молнию на джинсах без ремонта: поможет жидкость, которая есть в каждом доме

Заела молния на джинсах — мелкая, но очень неприятная проблема, которая может испортить настроение в самый неудачный момент. Особенно если замок «застрял» посередине и не двигается ни вверх, ни вниз.

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Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Застряла молния на джинсах: что делать

Застряла молния на джинсах: что делать / © pexels.com

Впрочем, решить это можно без ремонта и без замены молнии с помощью обычного бельевого кондиционера.

Почему молния заедает

Чаще всего замок на джинсах перестает работать из-за:

  • накопление грязи или пыли между зубцами;

  • износ металла или пластика;

  • сухость и трение элементов молнии;

  • деформация ткани возле замка.

В результате движение бегунья становится тяжелым или полностью блокируется.

Как работает кондиционер для белья

Кондиционер обладает смазывающими свойствами: он уменьшает трение между поверхностями. Благодаря этому молния начинает двигаться легче, а заедание постепенно исчезает.

Это простой и безопасный способ, который не вредит ткани и не оставляет агрессивных следов, если использовать его правильно.

Как открыть заевшую молнию: пошаговая инструкция

  1. Возьмите небольшое количество бельевого кондиционера.

  2. Нанесите его ватной палочкой или салфеткой прямо на зубцы молнии в месте заедания.

  3. Оставьте на 1–2 минуты, чтобы средство начало действовать.

  4. Медленно попытайтесь двигать бегунок вверх-вниз, без резких рывков.

  5. При необходимости повторите процедуру еще раз.

Важные советы

  • не используйте слишком много средства, чтобы не оставить пятен на ткани;

  • избегайте резких движений, чтобы не сломать молнию;

  • после возобновления работы замка можно протереть его сухой салфеткой;

  • метод лучше всего работает с металлическими молниями.

Когда этот лайфхак не поможет

Если молния:

  • сломана физически;

  • имеет изогнутые зубцы;

  • полностью разошлась с основания;

В таком случае требуется ремонт или замена бегунка.

FAQ

Как расстегнуть заевшую молнию на джинсах?

Самый простой способ — нанести немного бельевого кондиционера на зубцы молнии в месте заедания и аккуратно разработать бегунок медленными движениями.

Чем смазать молнию на джинсах, чтобы она не заедала?

Можно использовать кондиционер для белья, мыло или специальные силиконовые средства. Кондиционер — один из самых безопасных и доступных бытовых вариантов.

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Дата публикации
Количество просмотров
326
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