Как быстро разморозить мясо — об этой уловке мало кто знает

Мясо / © Pixabay

Если вы не успели заранее разморозить мясо для приготовления — существует простой и быстрый способ сделать это.

Сначала нужно достать мясо из морозильной камеры и вытащить из пакета. Затем нужно подогреть воду до 40°C и добавить столовую ложку белого сахара.

После этого опустите мясо в воду практически на 10 минут.

Отметим, что функция размораживания есть в микроволновке — это безопасный и быстрый способ, хотя есть несколько оговорок. Эксперты советуют всегда сначала просмотреть инструкцию микроволновки. Если вы разморозили мясо в микроволновке, сразу приготовьте его.

Вместе с неравномерным нагревом размораживания в микроволновке способствует размножению бактерий.

