Как быстро разморозить мясо — об этой уловке мало кто знает
Мясо можно разморозить как за час, так и за 10 минут.
Если вы не успели заранее разморозить мясо для приготовления — существует простой и быстрый способ сделать это.
Сначала нужно достать мясо из морозильной камеры и вытащить из пакета. Затем нужно подогреть воду до 40°C и добавить столовую ложку белого сахара.
После этого опустите мясо в воду практически на 10 минут.
Отметим, что функция размораживания есть в микроволновке — это безопасный и быстрый способ, хотя есть несколько оговорок. Эксперты советуют всегда сначала просмотреть инструкцию микроволновки. Если вы разморозили мясо в микроволновке, сразу приготовьте его.
Вместе с неравномерным нагревом размораживания в микроволновке способствует размножению бактерий.
