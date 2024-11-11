Как быстро сделать компост в домашних условиях: перегной из опавших листьев за месяц

Как можно быстро приготовить компост из опавших листьев
Листовый перегной – это универсальное средство для улучшения структуры почвы, улучшения ее характеристик. Сейчас самое время собирать опавшие листья и закладывать их на хранение, чтобы весной получить готовый компост, который можно будет сразу внести в грунт. А если нужно приготовить листовой перегной за короткий срок для мульчирования растений, для перекапывания грядок осенью? Есть способы, которые помогут ускорить созревание компоста за месяц.
Как быстро сделать компост в домашних условиях
- Соберите листву. Лучше всего, чтобы это были лесные листья. Не подходит для компоста больные, пораженные листья, лучше не использовать листья брусники, ореха грецкого, дуба.
- Для приготовления компоста возьмите черные или любые другие тонированные полиэтиленовые мешки и заполните их листьями слой за слоем.
- Растворите в ведре горячей воды 300-500 г дрожжей. Добавьте 4-5 стаканов сахара, стакан старого варенья. Вместо живых дрожжей можно применять сухие пекарские – на ведро воды хватит 40 г дрожжей.
- Воду с добавленными ингредиентами следует хорошо помешать, оставить на 3-4 часа. После этого приготовленным раствором проливать каждый слой компоста, в конце полить всю компостную кучу.
- Желательно в пленке сделать вентиляционные отверстия для лучшего доступа кислорода, потому что он необходим микроорганизмам для нормальной жизнедеятельности.
- Обязательно постоянно увлажняйте листовой перегной. Именно высокая влажность компоста и активированные сахаром и вареньем дрожжи позволят быстрее разложиться органике. Ни в коем случае не допускать пересыхания органики, иначе микрофлора будет погибать. Кроме воды можно использовать разведенный птичий помет или же раствор коровяка.
- Разместите мешок в теплом месте, лучше под солнечными лучами, чтобы органика прела
Читайте также: