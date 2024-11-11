Как быстро сделать компост в домашних условиях: перегной из опавших листьев за месяц

Листовый перегной – это универсальное средство для улучшения структуры почвы, улучшения ее характеристик. Сейчас самое время собирать опавшие листья и закладывать их на хранение, чтобы весной получить готовый компост, который можно будет сразу внести в грунт. А если нужно приготовить листовой перегной за короткий срок для мульчирования растений, для перекапывания грядок осенью? Есть способы, которые помогут ускорить созревание компоста за месяц.

Как быстро сделать компост в домашних условиях

Соберите листву. Лучше всего, чтобы это были лесные листья. Не подходит для компоста больные, пораженные листья, лучше не использовать листья брусники, ореха грецкого, дуба.

Для приготовления компоста возьмите черные или любые другие тонированные полиэтиленовые мешки и заполните их листьями слой за слоем.

Растворите в ведре горячей воды 300-500 г дрожжей. Добавьте 4-5 стаканов сахара, стакан старого варенья. Вместо живых дрожжей можно применять сухие пекарские – на ведро воды хватит 40 г дрожжей.

Воду с добавленными ингредиентами следует хорошо помешать, оставить на 3-4 часа. После этого приготовленным раствором проливать каждый слой компоста, в конце полить всю компостную кучу.

Желательно в пленке сделать вентиляционные отверстия для лучшего доступа кислорода, потому что он необходим микроорганизмам для нормальной жизнедеятельности.

Обязательно постоянно увлажняйте листовой перегной. Именно высокая влажность компоста и активированные сахаром и вареньем дрожжи позволят быстрее разложиться органике. Ни в коем случае не допускать пересыхания органики, иначе микрофлора будет погибать. Кроме воды можно использовать разведенный птичий помет или же раствор коровяка.

Разместите мешок в теплом месте, лучше под солнечными лучами, чтобы органика прела

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