Как быстро сварить горох без замачивания: простые способы приготовления от профессиональных поваров

Как быстро сварить горох без замачивания / © Freepik

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Горох не обязательно требует длительного предварительного замачивания. Чтобы сократить время приготовления, важно правильно выбрать горох, соблюдать пропорции воды и знать несколько кулинарных хитростей. Повара отмечают: колотый горох можно варить без замачивания, а до готовности обычно доходит примерно за 30-40 минут в зависимости от сорта и желаемой консистенции.

Как сварить горох без замачивания: самый простой способ

Для начала переберите сухой горох, удалите поврежденные зерна и возможные посторонние примеси, затем тщательно промойте его под проточной водой.

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На один стакан колотого гороха возьмите примерно три стакана воды. Переложите горох в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Затем убавьте огонь и варите под крышкой, периодически помешивая.

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Для супа-пюре горох нужно варить до полного размягчения, а для густой каши — до консистенции, которая вам нравится. Если вода улетучивается, а зерна еще твердые, долейте немного горячей воды.

Целый сухой горох варится дольше колотого, поэтому для быстрого приготовления лучше выбирать именно колотый. Старые зерна также могут размягчаться медленнее.

Что поможет гороху быстрее развариться

Начинайте с промывания. Это помогает удалить пыль и мелкие загрязнения. Замачивать колотый горох перед варкой необязательно. Не добавляйте томаты в начале. Кислые ингредиенты, включая томатную пасту и уксус, могут замедлять размягчение бобовых. Лучше добавлять их, когда горох уже почти готов. Следите за количеством воды. Если жидкость полностью улетучится раньше, чем горох станет мягким, зерна могут остаться твердыми. При необходимости приливайте горячую воду небольшими порциями. Не торопитесь увеличивать огонь. После закипания горох лучше варить на умеренном огне. Сильное кипение не гарантирует более быстрого приготовления, зато может вызвать разбрызгивание и пригорание. Используйте скороварку, если она есть. Приготовление под давлением может значительно сократить время, особенно для целого сухого гороха. Точное время и количество воды следует определять по инструкции к прибору.

Можно ли добавлять соду, чтобы горох быстрее сварился

Некоторые хозяйки добавляют пищевую соду в воду, надеясь побыстрее размягчить горох. Щелочная среда может влиять на структуру бобовых, однако избыток соды способен ухудшить вкус и сделать зерна слишком мягкими. Потому для обычного домашнего приготовления лучше обойтись без этого способа.

Соль можно добавлять во время варки или ближе к концу, она не препятствует размягчению. Вместо этого кислые добавки целесообразно оставить на завершающий этап.

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Готовность проверяйте просто: горошина должна легко раздавливаться вилкой. Если внутри она еще жесткая, продолжайте варку. Именно мягкость зерен, а не только время на часах, поможет определить, когда горох готов к подаче.

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