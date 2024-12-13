Как быстро сварить перловку без замачивания: секреты приготовления от профессиональных поваров

Бытует мысль, что перловку долго готовить, потому что ее сначала нужно замачивать на несколько часов, а потом еще минут сорок варить.Столько усилий ради одного гарнира – это дело под силу не каждой хозяйке. Особенно, когда мало времени на приготовление обеда или ужина. Однако профессиональные повара отмечают, что такой процесс приготовления уже не актуален. Так как перловую кашу можно приготовить значительно быстрее и проще.

Как быстро приготовить перловую кашу без замачивания крупы

Сначала надо промыть перловую крупу. Затем насыпьте в кастрюлю три стакана воды и доведите до кипения, засыпьте в кипяток стакан перловки. Как только смесь начнет кипеть, продолжайте варить на большом огне в течение десяти минут.

Затем уберите кастрюлю с огня и слейте первую воду. Добавьте в кастрюлю два стакана воды, доведите крупу до кипения, уменьшите огонь и варите кашу в течение двадцати минут.

Через 20 минут попробуйте перловку, если крупа еще твердая, добавьте немного воды и оставьте на теплой, но выключенной плите еще на 5 минут.

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