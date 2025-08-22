Как быстро устранить неприятный запах на кухне копеечным средством

Кухня / © Freepik

Проветривать не всегда помогает, а освежители только перебивают запах. Однако есть простой способ, который действительно устраняет вонь и стоит копейки.

Об этом пишут Новости Ю.

Речь об обычной таблетке активированного угля. Именно ту, которую мы привыкли принимать при отравлениях или переедании. Ее ячеистая структура буквально «втягивает» запахи из воздуха.

Активированный уголь не ароматизатор и не содержит химических веществ. Оно работает как естественный фильтр — без запаха, без токсинов, без следов.

Чтобы устранить запах в помещении, достаточно положить 1–2 таблетки на блюдце или крышку и оставить в проблемной зоне:

у плиты после приготовления;

рядом с мусорным ведром;

в холодильнике, если остался запах рыбы или колбасы;

в ванной с запахом влаги.

В закрытых пространствах, таких как шкафчик или микроволновка, эффект заметен уже через 10–15 минут.

В отличие от только маскирующих проблему ароматизаторов активированный уголь поглощает молекулы запаха. Оно безопасно, не вызывает аллергии и не вредит мебели.

Чтобы усилить действие, советуют разложить несколько таблеток в разных местах кухни, измельчить в порошок для большей площади контакта или сделать мешочек из марли и оставить на ночь.

Иногда самые эффективные решения — самые простые. Одна таблетка, 10 минут — и запаха нет.

