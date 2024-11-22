Как быстро вернуть кожаной обуви блеск и гладкость: поможет это средство

Благодаря этому способу кожа на ваших любимых ботинках станет ровной и блестящей, исчезнут изломы и тусклость.

Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, как быстро обновить осеннюю и зимнюю обувь с помощью касторового масла.

Как быстро восстановить старую обувь: об этом способе мало кто знает

Обувь со временем теряет свой привлекательный внешний вид. На это могут влиять многие факторы – длительное ношение, неблагоприятные погодные условия, вещества, которыми посыпают тротуары. На обуви появляются пятна и изломы. Однако, можно воспользоваться касторовым маслом, чтобы обновить внешний вид ботинок, тогда ваша любимая пара прослужит вам еще очень долго.

Чтобы воспользоваться таким способом обновления, вам нужно взять само средство и ватный диск. Сначала необходимо очистить обувь от грязи и высушить. Затем накапайте несколько капель касторового масла на ватку или кусочек ткани и хорошо натрите поверхность обуви.

После такой процедуры обувь будет блестеть, как новая. За счет эффекта увлажнения касторового масла, кожа будет не только блестеть, также выровняются мелкие изломы. А еще средство создает защитную пленку на поверхности, поэтому снега и дождя можно не бояться, ваша обувь не промокнет.

Читайте также:

Почему опытные хозяйки не выбрасывают пластиковые крышечки: 6 полезных идей для дома

Эти приборы нельзя выключать из сети ни при каких условиях, и вот почему

Можно ли подогревать кофе в микроволновке: эксперты дали четкий ответ