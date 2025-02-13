Как быстро восстановить силы после бессонной ночи: 5 лучших методов, чтобы взбодриться

Бессонная ночь может вызвать чувство усталости, стресса и нарушения биологических ритмов, однако существуют способы, которые быстро помогут организму восстановиться и вернуться к надлежащему функционированию.
Как восстановиться и взбодриться после бессонной ночи: лучшие методы
- Стакан теплой воды. Это нужно для гидратации организма, лучшей транспортировки кислорода и питательных веществ. Гидратация помогает выводить токсины из организма и уменьшает уровень кортизола, который увеличивается в разы после плохого сна. Также подойдет минеральная вода, благодаря содержанию углекислого газа кровь будет быстрее насыщаться кислородом. А еще минеральная вода помогает в должной работе почек и печени.
- Завтрак, содержащий белки, сложные углеводы, полиненасыщенные жирные кислоты и витамины группы В. Это могут быть яйца, цельнозерновые каши или хлеб, авокадо, листовая зелень и бобовые. Такая пища поддерживает синтез серотонина и содержит антиоксидантные соединения, которые помогают уменьшить усиливающийся через бессонницу оксидативный стресс.
- Зарядка и контрастный душ. Достаточно пятиминутного движения и еще пять минут контрастного душа, чтобы восстановить силы организма и взбодриться. Если в течение дня чувствуется усталость, нужно умываться холодной водой, это поможет проснуться.
- Прогулка на свежем воздухе также поможет восстановиться после бессонной ночи. Дневной свет дает сигнал организму блокировать выработку гормона сна – мелатонина. Однако физические нагрузки лучше перенести на другой день.
- Дневной сон. Если хочется спать, нужно себе такую возможность. Лучшим временем для дневного сна будет промежуток с 14:00 до 16:00. Также лучше в этот день лечь спать на час-два раньше.
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