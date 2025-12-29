Как быстро высушить даже очень сырые дрова: действенный способ, проверенный временем

Как быстро высушить сырые дрова / © www.freepik.com/free-photo

Сырые дрова — это настоящая проблема для владельцев печей и каминов. Они плохо горят, сильно дымят и оставляют много копоти, из-за чего отопление становится неэффективным и неудобным. Особенно часто такая ситуация возникает после дождей или из-за неправильного хранения дров. К счастью, существует простой и проверенный способ, который поможет быстро высушить древесину без химии и дополнительных затрат.

Как быстро высушить сырые дрова

Опытные хозяева уже давно пользуются эффективной методикой, основанной на правильной подготовке и использовании тепла в помещении.

Что нужно сделать:

Большие влажные поленья расколите на меньшие части.

Оптимальный размер — около 15 см в ширину и до 45 см в длину.

Занесите дрова в дом или в другое теплое помещение.

Разложите их на расстоянии около 2 метров от работающей печи или камина.

Такое размещение позволяет теплу равномерно высушивать древесину, не пересушивая ее и не создавая пожарной опасности.

Сколько времени нужно для сушки дров? В зависимости от уровня влажности, дрова полностью высыхают за 2–5 дней. За это время лишняя влага испаряется, а древесина снова становится пригодной для чистого и стабильного горения без избыточного дыма.