ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
394
Время на прочтение
1 мин

Как быстро высушить даже очень сырые дрова: действенный способ, проверенный временем

Правильная раскалывание и размещение возле источника тепла позволяет вернуть дровам качество и сухость уже через несколько дней. Это простое решение обеспечит легкое разжигание, чистое горение и комфортное тепло в доме.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как быстро высушить сырые дрова

Как быстро высушить сырые дрова / © www.freepik.com/free-photo

Сырые дрова — это настоящая проблема для владельцев печей и каминов. Они плохо горят, сильно дымят и оставляют много копоти, из-за чего отопление становится неэффективным и неудобным. Особенно часто такая ситуация возникает после дождей или из-за неправильного хранения дров. К счастью, существует простой и проверенный способ, который поможет быстро высушить древесину без химии и дополнительных затрат.

Как быстро высушить сырые дрова

Опытные хозяева уже давно пользуются эффективной методикой, основанной на правильной подготовке и использовании тепла в помещении.

Что нужно сделать:

  • Большие влажные поленья расколите на меньшие части.

  • Оптимальный размер — около 15 см в ширину и до 45 см в длину.

  • Занесите дрова в дом или в другое теплое помещение.

  • Разложите их на расстоянии около 2 метров от работающей печи или камина.

Такое размещение позволяет теплу равномерно высушивать древесину, не пересушивая ее и не создавая пожарной опасности.

Сколько времени нужно для сушки дров? В зависимости от уровня влажности, дрова полностью высыхают за 2–5 дней. За это время лишняя влага испаряется, а древесина снова становится пригодной для чистого и стабильного горения без избыточного дыма.

Дата публикации
Количество просмотров
394
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie