Как быстро высушить махровые полотенца и сделать их невероятно мягкими: действенный трюк

Как быстро высушить махровые полотенца / © unsplash.com

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Когда дома нет света, высушить махровые полотенца становится настоящей проблемой. Плотная ткань долго удерживает влагу, а если повесить ее сложенной пополам в прохладной комнате, она может оставаться мокрой круглые сутки. Однако есть простой домашний трюк, который поможет убрать лишнюю воду без сушильной машины, а несколько правильных приёмов вернут полотенцам мягкость и пушистость.

Сухое полотенце поможет быстрее убрать влагу

Один из самых простых способов ускорить сушку — использовать другое, полностью сухое махровое полотенце. Он будет работать как природный поглотитель влаги.

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Разложите сухое полотенце на ровной поверхности, сверху положите мокрое и плотно сверните оба изделия в рулон. Затем осторожно нажимайте на него руками или ладонями, чтобы сухая ткань впитала часть воды. Не нужно сильно выкручивать материал, ведь это может повредить махровые петельки.

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Если полотенце очень мокрое, повторите процедуру с другим сухим изделием. После этого ткань уже будет гораздо менее влажной, а значит, высохнет быстрее.

Как сушить полотенца, если дома нет электричества

После удаления лишней влаги важно правильно разместить полотенце. Не складывайте его пополам и не вешайте на крючок, где ткань собирается в плотные складки. Лучше расправить изделие на перекладине или сушилке так, чтобы воздух свободно проходил с обеих сторон.

Если в комнате прохладно, воспользуйтесь следующими трюками:

Развешивайте полотенца по отдельности. Между изделиями должно оставаться пространство, чтобы они не касались друг друга.

Периодически переворачивайте ткань. Если одна сторона уже подсохла, измените положение полотенца, чтобы влага не задерживалась внутри.

Проветривайте помещение. Короткое проветривание помогает выводить влажный воздух из комнаты, особенно если на улице посуше.

Выбирайте самое сухое место в доме. Не оставляйте полотенца в ванной, где обычно повышена влажность.

Используйте природное тепло. Если есть солнечное место у окна, разместите там сушилку, но не прижимайте ткань к стеклу.

Не стоит класть полотенца непосредственно на газовую плиту, горячую духовку или близко к открытому огню. Это чревато и может привести к возгоранию.

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Что сделать, чтобы полотенца оставались мягкими даже без кондиционера

Махровые полотенца становятся жесткими не только из-за сушки. Часто причина заключается в остатках стирального порошка, жесткой воде и избыточном количестве кондиционера. Чтобы ткань оставалась пушистой, важно не перегружать ее моющими средствами.

Во время ручной стирки хорошо выполаскивайте полотенца в чистой воде, пока она не станет прозрачной и на ткани не останется пена. Не используйте избыточное количество мыла или порошка: их остатки оседают между волокнами и делают материал более грубым.

Еще один простой трюк — перед сушкой несколько раз энергично встряхнуть полотенце. Это помогает расправить махровые петельки, слипающиеся после стирки. Когда ткань высохнет, она будет более приятной на ощупь.

Не стоит добавлять много уксуса или других домашних средств мягкости ради: они не заменяют качественного полоскания и могут не подходить для определенных тканей.

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