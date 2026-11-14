Как быстро высушить одежду без сушильной машины: хитрость, которая избавит от затхлого запаха

Как быстро высушить белье дома — эффективный способ / © pexels.com

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В холодную и дождливую погоду сушка одежды дома может превратиться в настоящую проблему. Белье долго остается влажным, а после высыхания иногда приобретает неприятный затхлый запах. Впрочем, есть простой способ ускорить этот процесс без использования сушильной машины.

Об этом пишет британское издание Express.

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Как быстро высушить одежду в помещении

Пользователи Facebook-группы «Mrs Hinch Cleaning Tips and Tricks» поделились способом, который помогает быстрее высушить постиранные вещи и избежать неприятного запаха.

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Обсуждение началось после публикации Шарлотты Холланд, которая пожаловалась, что при сушке на батарейках или в небольшой сушилке её одежда часто приобретает затхлый запах. Женщина попросила совета, как решить эту проблему без сушильной машины.

В комментариях участники группы предложили использовать обычную сушилку для белья вместе с осушителем воздуха. По их словам, такое сочетание помогает вещам быстрее высыхать.

В частности, Дебби Стивенсон посоветовала ставить осушитель непосредственно перед сушилкой. Она назвала этот метод одним из самых эффективных.

Другая участница дискуссии, Сара Деннорд, рассказала, что благодаря этому даже две партии выстиранной одежды в небольшом помещении с закрытыми дверями могут высохнуть в течение дня, не приобретая неприятного запаха.

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Что ещё поможет ускорить сушку белья

Участники обсуждения также рекомендовали не развешивать мокрые вещи непосредственно на радиаторах отопления. Вместо этого лучше воспользоваться отдельной сушилкой, установив рядом осушитель воздуха.

Еще один способ сократить время высыхания предложила Мораг Эллис. Она советует после завершения стирки дополнительно запустить отжим на максимальной скорости. Это позволяет удалить из ткани больше воды еще до того, как развесить вещи.

После этого белье следует равномерно разложить на сушилке и поставить рядом осушитель.

Почему осушитель воздуха помогает сушить одежду

Принцип этого метода заключается в снижении влажности воздуха в помещении. Осушитель удаляет избыточную влагу из воздуха, создавая более благоприятные условия для высыхания тканей.

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Напомним, что вернуть белым вещам свежий вид и избавиться от пятен можно без дорогих отбеливателей. Эксперт по уборке поделилась способом с использованием трёх доступных средств, которые, вероятно, уже есть у вас дома.

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