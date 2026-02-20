Как быстро высушить одежду в стиральной машине: метод с сухим полотенцем

Стирка / © pexels.com

В холодный сезон одежда сохнет значительно дольше, а при перебоях с теплом и светом это превращается в ежедневный квест. Есть действенный способ сократить время сушки еще на этапе стиральной машины — достаточно одного сухого махрового полотенца и режима отжима.

Об этом сообщило издание 1 хвилина.

Во время интенсивных оборотов полотенце активно впитывает часть влаги из вещей, поскольку плотно контактирует с тканью. В результате одежда после дополнительного отжима получается значительно суше, чем после стандартного цикла.

Как работает метод

Завершите основную стирку.

Положите в барабан одно сухое большое махровое полотенце.

Включите режим отжима на 800-1000 об/мин (ориентируйтесь на тип ткани).

Дополнительный цикл длится около 10-15 минут, после чего вещи становятся заметно суше и легче.

Для каких вещей подходит

Лучший результат дают плотные ткани: джинсы, свитшоты, детская одежда, постельное белье. При этом важно не перегружать барабан — если вещей слишком много, полотенце не успеет поглотить достаточно влаги.

Метод не рекомендуют для деликатных материалов, которые не выдерживают сильного отжима.

Лайфхак особенно удобен для небольших квартир без сушильных машин. Одежда быстрее доходит до состояния «почти сухой», не накапливает неприятный влажный запах и выделяет меньше пара во время дальнейшей досушки в комнате.

В итоге вещи могут и не стать абсолютно сухими, но они получаются в разы легче и готовыми к быстрой досушке.

