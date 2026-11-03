Как быстро высушить одежду зимой: японский метод, не требующий никаких затрат

Как быстро высушить одежду зимой — простой японский метод / © pexels.com

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Зимой постиранная одежда может оставаться влажной даже в течение нескольких дней. Однако ускорить сушку белья можно и без специальной техники. Для этого стоит попробовать японский метод развешивания вещей и воспользоваться несколькими простыми советами.

Об этом пишет Mindmegette.

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В холодное время года сушка белья часто становится проблемой, особенно если дома нет сушильной машины. Дольше всего сохнут джинсы, свитера и полотенца. Кроме того, влажная одежда может повышать уровень влажности в помещении.

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Впрочем, ускорить этот процесс можно даже без дополнительных затрат. Один из способов — японский метод развешивания, который обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха между вещами.

В чём заключается японский метод сушки одежды

Главный принцип этого способа — размещать выстиранные вещи на сушилке в соответствии с их длиной. Самую длинную одежду нужно развешивать по краям, а более короткую — ближе к середине.

Например, брюки, рубашки с длинными рукавами и большие полотенца следует разместить по бокам. А футболки, носки, нижнее белье и другие небольшие вещи — посередине.

В результате белье образует своеобразную арку. Такое расположение помогает избежать наложения тканей друг на друга и обеспечивает более свободное движение воздуха.

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Это важно, поскольку скорость высыхания зависит не только от температуры, но и от влажности и циркуляции воздуха. Если вещи висят слишком плотно, влага задерживается между ними, из-за чего ткань сохнет медленнее.

Как ещё ускорить сушку белья зимой

Помимо японского метода, существует несколько способов сократить время высыхания постиранных вещей.

Используйте правильный режим отжима. Чем меньше воды остаётся в ткани после стирки, тем быстрее она высохнет. При этом скорость отжима следует выбирать в соответствии с рекомендациями производителя одежды.

Встряхивайте вещи перед развешиванием. Расправляйте рукава, складки и края одежды, чтобы ткань не оставалась скомканной в несколько слоев.

Не перегружайте сушилку. Между вещами должно оставаться достаточно места для циркуляции воздуха. Лучше высушить две небольшие партии белья, чем разместить всё сразу.

Правильно выбирайте место. Лучше всего подойдет теплое помещение с хорошей вентиляцией. Не стоит ставить сушилку в тесном углу или вплотную к мебели и стенам.

Регулярно проветривайте комнату. Во время сушки белья в воздух попадает дополнительная влага, которая может вызывать запотевание окон и появление плесени. Кратковременное интенсивное проветривание помогает уменьшить её накопление.

Как высушить одежду с помощью кондиционера

Еще один способ ускорить сушку белья — воспользоваться кондиционером, если он оснащен функцией осушения воздуха.

В некоторых моделях предусмотрен специальный режим Dry, который помогает снизить влажность в помещении.

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Для этого можно поставить сушилку рядом с кондиционером, учитывая направление воздушного потока и рекомендации производителя. Один из вариантов — включить режим осушения вечером и оставить устройство работать на ночь, если это разрешено инструкцией.

К утру вещи могут стать более сухими, а уровень влажности в комнате — снизиться. Однако эффективность такого способа зависит от модели кондиционера, температуры, влажности воздуха и количества белья.

Важно не перекрывать воздушный поток и обеспечить надлежащий отвод конденсата.

На что следует обратить внимание после сушки

Даже если одежда кажется сухой на ощупь, внутри плотных тканей может оставаться влага. Особенно это касается джинсов, полотенец и теплых свитеров.

Поэтому перед тем, как убирать вещи в шкаф, стоит проверить карманы, швы, пояса и участки с несколькими слоями ткани.

Если белье слишком долго остается влажным, оно может приобрести неприятный затхлый запах. Именно поэтому важно не только правильно развешивать вещи, но и обеспечивать надлежащую вентиляцию, а также контролировать влажность в помещении.

Напомним, что даже только что постиранная одежда может иметь неприятный запах сырости и затхлости. Эксперт объяснила, как простое правило «30 минут» поможет сохранить свежесть вещей.

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