Как быстро высушить постель в квартире: лучшие методы, которые действительно работают

Как быстро высушить постель в квартире / © Freepik

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После стирки простыни, пододеяльник и наволочки могут сохнуть в квартире целые сутки, особенно если на улице холодно, а в помещении повышенная влажность. Однако есть несколько простых домашних трюков, которые помогут сократить время на сушку без специальной техники. Некоторые из них хозяйки используют годами, ведь для этого нужны только обычное махровое полотенце, стиральная машина и правильно оборудованное бельевое место.

Четыре домашних способа быстро высушить постель

Заверните влажное белье в сухое махровое полотенце. Этот способ особенно полезен, если нужно быстро высушить наволочку или небольшую простыню. Разложите сухое большое полотенце, сверху положите влажную вещь и плотно сверните все в рулон. Затем осторожно прижмите его руками, чтобы полотенце впитало часть излишней воды. Не нужно сильно выкручивать ткань, ведь так можно повредить волокна или оставить заломы. После этого развесьте белье для окончательного высыхания.

Используйте дополнительный отжим в стиральной машине. Если после завершения программы постель остается очень влажной, запустите отдельный цикл отжима, если это позволяет ткань и инструкция к изделию. Чем меньше воды останется в волокнах, тем быстрее высохнет белье. Затем хорошо встряхните каждую вещь, чтобы расправить складки.

Не развешивайте простыни в несколько слоев. Не складывайте влажную простыню пополам и не опрокидайте пододеяльник через одну перекладину толстым слоем. Лучше разместить ткань на нескольких параллельных прутьях сушилки так, чтобы между ее частями оставались промежутки. Воздух должен свободно проходить по обе стороны. Большие вещи периодически переворачивайте, а толстые швы и углы расправляйте по отдельности.

Создайте сквозняк или легкое движение воздуха. Даже без обогревателя можно ускорить сушку, если воздух в комнате не застаивается. Поставьте сушилку в проветриваемое помещение и откройте окно на короткое время, если позволяют погодные условия. Еще один вариант — включить вентилятор на небольшую скорость и направить поток воздуха мимо белья. Так влага будет скорее отходить от ткани.

Где лучше сушить постель в квартире

Лучше всего выбирать комнату с нормальной вентиляцией, где можно контролировать влажность. Не стоит развешивать мокрые простыни на батареях: они перекрывают распространение тепла, а влага из ткани остается в воздухе. Также не рекомендуется сушить постель прямо у открытых обогревателей.

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После сушки проветривайте помещение, ведь большое количество влажного белья повышает влажность воздуха. Если на окнах постоянно возникает конденсат, следует почаще проветривать комнату либо пользоваться осушителем.

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