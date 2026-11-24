Как быстро высушить постельное белье зимой без сушильной машины / © pexels.com

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Выстиранные простыни зимой могут сохнуть несколько дней, из-за чего появляется неприятный запах, а также возрастает риск образования плесени. Впрочем, значительно сократить время сушки можно даже без сушильной машины.

Об этом пишет Express.

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По словам эксперта компании Bensons for Beds Рэйчел Маршалл, справиться с этой задачей поможет обычный вентилятор. Прибор обеспечивает активное движение воздуха вокруг влажной ткани, благодаря чему вода испаряется быстрее.

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Для этого подойдет как компактная настольная модель, так и напольная. Использование вентилятора вместо сушильной машины также может помочь сэкономить электроэнергию.

Что сделать, чтобы постельное белье быстрее высохло

Разложите выстиранные простыни на сушилке, стараясь избегать складок, которые препятствуют доступу воздуха к ткани. Рядом установите вентилятор и направьте его на белье. Включать максимальную скорость необязательно — достаточно слабого или умеренного обдува.

В то же время важно, чтобы влага не задерживалась в комнате. Именно поэтому во время просушки рекомендуется оставлять окно слегка приоткрытым, а дверь — открытой. Без надлежащего воздухообмена на окнах может образоваться конденсат, а на стенах — плесень.

Также следует периодически менять расположение простыней на сушилке. Это поможет избежать появления влажных участков на ткани.

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Благодаря такому способу сушки даже простыни размера king-size обычно сохнут от четырёх до восьми часов. Всё зависит от температуры в помещении и состава ткани.

Если дома есть осушитель воздуха, его тоже можно использовать, чтобы белье высохло ещё быстрее.

Напомним, ранее мы сообщали, что зимой стоит пересмотреть привычный график стирки полотенец. Из-за более низкой температуры воздуха и повышенной влажности в помещениях ткань сохнет значительно дольше, создавая благоприятные условия для размножения бактерий и грибков.

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