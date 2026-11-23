Как высушить одежду без света / © Freepik

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Когда в квартире нет света и отопления, постиранные вещи могут оставаться влажными целые сутки. Но есть простые способы ускорить сушку без электричества, батарей и специальных приборов. Некоторые из них хорошо знали еще наши бабушки: тщательно отжать воду, использовать сухое полотенце и развесить одежду так, чтобы воздух свободно проходил между вещами.

Как быстро убрать лишнюю воду с одежды без стиральной машины

Самое важное — не пытаться сразу сушить очень мокрые вещи. Чем меньше воды останется в ткани, тем быстрее она высохнет.

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Сверните одежду в сухое полотенце. Разложите большое махровое полотенце, положите на него вещь и сверните все в плотный рулон. Осторожно нажимайте на него руками, чтобы полотенце впитало влагу. Нежные ткани не выкручивайте и не тяните — их лучше промокать.

Используйте второе сухое полотенце. Если первое стало мокрым, замените его. Такой способ особенно удобен для футболок, тонких свитеров, детской одежды и небольших полотенец.

Отожмите воду руками. Если ткань крепкая, осторожно сжимайте ее от краев до середины. Не выкручивайте ткань из шерсти, трикотажа или деликатных материалов: они могут растянуться или потерять форму.

Как правильно развесить стирку, чтобы она высохла быстрее

Даже в холодной квартире одежда будет высыхать быстрее, если не складывать ее плотно и не развешивать несколько вещей друг на друга.

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Оставляйте промежутки между вещами. Воздух должен свободно проходить между тканью.

Расправляйте складки. Чем меньше слоев ткани лежит друг на друге, тем быстрее испаряется влага.

Вывешивайте вещи на плечиках. Рубашки, футболки и легкие кофты можно разместить на дверях или перекладине, оставив между ними расстояние.

Переворачивайте одежду. Если один бок долго остается влажнім, измените положение вещи.

Не перегружайте сушилку. Лучше развесить часть стирки, а остальное оставить в тазу до освобождения места.

Старый способ сушки: сухая простыня или ткань

Если нет большого полотенца, используйте сухую хлопчатобумажную простыню или другую чистую ткань, которая хорошо впитывает воду. Заверните в нее мокрую вещь и легко прижмите руками. Затем разверните одежду и повесьте сушиться по отдельности.

Для плотных вещей можно повторить функцию с другой сухой тканью. Важно не оставлять одежду завернутой надолго: после отжима ее нужно расправить и развесить.

Как помочь одежде высохнуть в холодной квартире

Если на улице нет сильного дождя или снега, короткое проветривание может помочь вывести влажный воздух из комнаты. Не держите открытое окно надолго, если квартира быстро охлаждается: холод и высокая влажность могут замедлить сушки.

Не сушите одежду над открытым огнем, газовой плитой или свечами. Не накрывайте обогреватели мокрыми вещами и не кладите их на электроприборы. Это опасно, особенно когда в доме нет света и отопления.

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Что делать, если вещи не высыхают несколько дней

Если одежда остается влажной, попробуйте отжать ее повторно сухим полотенцем, изменить место сушки или развесить вещи менее плотно. Не складывайте влажную стирку в кучу и не убирайте ее в шкаф: в ткани может появиться затхлый запах.

Самый действенный способ без электричества — сначала убрать как можно больше воды с помощью сухого полотенца, а затем развесить одежду отдельно, хорошо расправив ткань. Да вещи будут высыхать скорее даже в прохладной квартире.

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