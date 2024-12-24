Как быстро высушить вещи зимой, когда на улице холодно: нужно ли выносить мокрую одежду на мороз

Что может быть проще, чем высушить одежду после стирки? Однако зимой этот процесс становится тяжелее, особенно, если в доме нет сушильной машины.

Летом и осенью развешанная на балконе или на улице одежда высыхает за считанные часы. Тем не менее, зимой этот процесс превращается в настоящую проблему. На балконе мокрые вещи могут оставаться сырыми несколько дней, а если вы перенесете их в дом, то в комнатах начинают запотевать окна, что приводит к формированию плесени и грибка.

Запомнив несколько простых правил сушки белья, вы сможете даже в холодное время года забыть о тех проблемах, которые могут появляться из-за этого процесса.

Не следует перегружать стиральную машину

Даже если у вас собралось много грязной одежды, не нужно все забрасывать в барабан стиральной машины. Лучше постирать небольшое количество вещей одномоментно, тогда их можно будет развесить на веревке в расправленном виде. И одежда высохнет гораздо быстрее.

Даже при минусовой температуре сушите одежду на улице

Следует выносить мокрую одежду на улицу, даже если температура опускается ниже -10 градусов, но дует ветер и светит солнце. Такая погода способствует быстрой сушке. Однако, в таком случае следует помнить, что лед обладает расширяющимся свойством, что может испортить некоторые виды тканей. Чтобы этого избежать, хорошо отжимайте одежду в стиральной машине. Также вы можете дополнительно удалить остатки жидкости, завернув одежду в махровое полотенце.

Перед сушкой встряхивайте мокрые вещи

Перед развешиванием обязательно встряхните мокрую одежду, а затем развесьте на веревке в положении, которое способствует быстрой сушке. К примеру, толстовку нужно расстегнуть, а джинсы раздвинуть.

Подумайте, куда лучше вешать разную одежду

К примеру, свитера специалисты советуют вешать на наружные веревки, а вот пижамы или белье можно на внутренние. Можете также чередовать вещи во время развешивания, то есть на каждую вторую линию вешать одежду из более толстых тканей, которая сохнет дольше. Тогда между вещами будет образовываться поток воздуха.

Чаще проветривайте квартиру

Если вы сушите одежду в комнате, лучше во время этого процесса почаще ее проветривать. Тогда лишняя влага не будет образовываться и вы избежите проблем с грибком и плесенью. А еще вещи так будут сохнуть побыстрее.

Существует один интересный трюк, как сделать так, чтобы одежда сохла быстрее. Вешайте его не на одну веревку, а на две. Тогда вещи смогут лучше просохнуть изнутри, ведь верхняя и нижняя часть не будут касаться друг друга.

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