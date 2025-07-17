Как быстро вывести пырей со своего огорода без химии: лучшие способы, которые действительно работают

Пырей ползучий — очень живучий сорняк с мощной корневой системой. Он быстро захватывает огород и подавляет овощные культуры. Но не обязательно травить землю гербицидами, ведь есть натуральные и доступные способы, которые действительно работают.

Высев сидератов. Некоторые растения способны вытеснить пырей, поэтому их следует сеять на своем огороде. Это фацелия, горчица, рожь и люпин, они создают плотный покров, не дающий пырею развиваться. После того, как сидераты вырастут, их можно перекопать вместе с землей, чтобы они еще подкармливали участок.

Уксус обладает кислотными свойствами, уничтожающими сорняк. Налейте 9% столовый уксус в пульверизатор и обильно опрыскайте зеленую часть пырея в солнечный день. Через 1–2 дня он пожелтеет и погибнет. Следует быть осторожными и не опрыскивать овощные культуры, чтобы не навредить им. Для усиления эффекта можно добавить в уксус немного жидкого мыла, оно обеспечит лучшее прилипание средства к сорняку.

Соль высушивает сорняки, разрушая структуру их клеток. Чтобы приготовить средство от пырея, растворите стакан соли в 2 литрах горячей воды и полейте места, где растет пырей. Такой метод подходит для обработки дорожек и междурядий. Нельзя использовать это средство на грядках, где планируете выращивать овощи, избыток соли может ухудшить плодородие почвы.