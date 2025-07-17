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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
547
Время на прочтение
2 мин

Как быстро вывести пырей со своего огорода без химии: лучшие способы, которые действительно работают

Избавиться от пырея без химикатов вполне реально. Надо только правильно применять экологические средства, тогда земля на вашем участке будет чистой и плодородной.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от пырея на огороде

Как избавиться от пырея на огороде / © www.freepik.com/free-photo

Пырей ползучий — очень живучий сорняк с мощной корневой системой. Он быстро захватывает огород и подавляет овощные культуры. Но не обязательно травить землю гербицидами, ведь есть натуральные и доступные способы, которые действительно работают.

Как избавиться от пырея без химии: действенные способы, проверенные временем

  • Высев сидератов. Некоторые растения способны вытеснить пырей, поэтому их следует сеять на своем огороде. Это фацелия, горчица, рожь и люпин, они создают плотный покров, не дающий пырею развиваться. После того, как сидераты вырастут, их можно перекопать вместе с землей, чтобы они еще подкармливали участок.

  • Уксус обладает кислотными свойствами, уничтожающими сорняк. Налейте 9% столовый уксус в пульверизатор и обильно опрыскайте зеленую часть пырея в солнечный день. Через 1–2 дня он пожелтеет и погибнет. Следует быть осторожными и не опрыскивать овощные культуры, чтобы не навредить им. Для усиления эффекта можно добавить в уксус немного жидкого мыла, оно обеспечит лучшее прилипание средства к сорняку.

  • Соль высушивает сорняки, разрушая структуру их клеток. Чтобы приготовить средство от пырея, растворите стакан соли в 2 литрах горячей воды и полейте места, где растет пырей. Такой метод подходит для обработки дорожек и междурядий. Нельзя использовать это средство на грядках, где планируете выращивать овощи, избыток соли может ухудшить плодородие почвы.

  • Мульчирование. Плотный слой мульчи лишает пырей солнечного света и угнетает его рост. Можно использовать картон, газеты, опилки, компост и солому. Накройте толстым слоем участки с сорняком, через месяц пырей исчезнет, как и не было.

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Дата публикации
Количество просмотров
547
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