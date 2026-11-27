Как вывести старые пятна с одежды / © Freepik

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На верхней одежде пятна часто заметны именно тогда, когда стирать пальто или куртку нельзя или нет времени. В таких случаях помогает локальная чистка — обработка только загрязненного участка. Однако старые пятна сложнее вывести, чем свежие, а неудачное средство может оставить светлый след или повредить ткань. Поэтому сначала проверьте ярлык ухода и протестируйте выбранный способ на незаметном участке.

Как почистить верхнюю одежду без стирки

Жирные пятна — абсорбентом. Если пятно от еды, крема или другого жира, приложите к нему белую сухую салфетку, не растирая. На сухую ткань можно нанести немного кукурузного крахмала или талька без красителей. Оставьте на несколько часов, чтобы порошок впитал часть жира, затем осторожно счистите мягкой щеткой. Если след остался, не трите его сильнее: для деликатной ткани лучше обратиться к химчистке. Абсорбенты могут помочь с поверхностным жиром, но не всегда удаляют устаревшее загрязнение полностью.

Следы грязи — после высыхания. Не пытайтесь оттирать мокрую грязь: так ее можно втереть поглубже в волокна. Дайте пятну высохнуть, осторожно снимите засохшие частицы тупым краем ложки или мягкой щеткой. Для ткани, которой разрешена локальная чистка водой, промокните остаток едва влажной белой тканью. Не заливайте участок водой, особенно на пальто с подкладкой.

Пятна неизвестного происхождения. Не используйте несколько средств. Сначала определите, жирное ли пятно, цветное или оставленное напитком, и проверьте реакцию ткани на внутреннем шве. Если ярлык позволяет локальную чистку, начинайте с самого мягкого варианта — чистой белой ткани, немного смоченной прохладной водой. Промокайте от краев пятна до середины, не растирая.

Что не стоит делать с пальто или курткой

Не используйте горячую воду, утюг или фен для пятна: тепло может закрепить загрязнение. Не трите ткань жесткой щеткой и не смешивайте чистящие средства. Спирт, ацетон, отбеливатели и растворители могут повредить краситель или волокна, поэтому не стоит применять их наугад.

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Если на ярлыке указано «только сухая чистка», лучше не экспериментировать с водой или домашними растворами. Особенно это касается шерсти, шелка, замши, кожи, пуховиков со сложной подкладкой и одежды со структурированными плечами. Для таких вещей безопаснее обратиться к специалистам и сообщить, чем загрязнена ткань.

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