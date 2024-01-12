Как быстро замаскировать следы недосыпания и усталости на лице: 5 гениально простых способов

Чтобы выглядеть свежими после непродолжительного сна или тяжелого дня, можно прибегнуть к маленьким уловкам, которые быстро помогут избавиться от следов усталости на лице.

Из-за стрессовых ситуаций, частого недосыпания и отсутствия полноценного отдыха страдает наш внешний вид. Синяки под глазами, осунувшаяся кожа лица и признаки преждевременного старения выдают потребность в немедленном восстановлении. Но это не всегда возможно. А если с утра важна встреча на работе или придут гости, что делать и как быстро замаскировать темные круги под глазами? Есть несколько маленьких уловок нанесения макияжа, которые за пару минут помогут решить проблему.

Как скрыть усталость и следы недосыпания на лице

Не стоит наносить на лицо тяжелое тональное средство. Его густая структура, напротив, подчеркнет все неровности и морщины на вашем лице. Лучше пользоваться ВВ-кремом. Если такового нет, то просто разбавьте тональную основу обычным кремом в пропорции 1:1, и у вас получится увлажняющее легкое тональное средство, которое освежит лицо и замаскирует недостатки. В косметичке каждой женщины должен быть консиллер для глаз. Он прекрасно и незаметно убирает синяки под глазами, мелкие морщинки и другие недостатки на лице. Такое средство должно иметь осветляющие пигменты и быть на тон светлее вашей кожи. Тогда оно отработает отлично: замаскирует недостатки и сделает кожу сияющей, а взгляд – выразительным. Для того, чтобы скрыть усталый взгляд и синяки под глазами, можно нанести на внутренний угол глаза харлайтер или светлые тени цвета жемчуга. Это освежит взгляд, замаскирует усталость и придаст лицу здоровый вид. Если у вас есть румяна персикового или светло-розового тонов, их можно смело наносить на лицо в небольшом количестве. Это придаст ему здоровый и отдохнувший вид. На губы следует наносить прозрачный бальзам или блеск с эффектом увлажнения и сияния. Не следует окрашивать губы темными матовыми или наоборот яркими помадами. Поскольку такой цвет еще больше подчеркнет круги под глазами и тусклость кожи лица.

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