Как быстро заснуть, если не спится: три вечерних привычки, которые помогут расслабиться

Как быстро заснуть

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Иногда даже после изнурительного дня уснуть бывает непросто. Человек ложится в постель, но вместо отдыха начинает вспоминать неприятные разговоры, переживать через работу или прокручивать в уме планы на завтра. В результате сон не приходит, а утром появляются усталость, раздражительность и чувство, что организм совсем не отдохнул.

Однако облегчить засыпание могут простые вечерние повадки. Они помогают снизить напряжение, успокоить мысли и подготовить организм к ночному отдыху.

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Рассказываем что нужно попробовать делать вечером, чтобы утром проснуться счастливым.

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1. Откажитесь от телефона перед сном

Одна из распространенных причин затруднения с засыпанием — привычка пользоваться смартфоном непосредственно перед сном. Просмотр новостей, социальных сетей или эмоциональных видео может поддерживать состояние возбуждения, даже если человек уже испытывает физическую усталость.

Кроме того, яркий свет экранов, особенно в вечернее время, способен влиять на выработку мелатонина — гормона, участвующего в регулировании цикла сна и бодрствования. Поэтому организму может быть сложнее перейти к ночному отдыху.

Поэтому примерно за час до сна эксперты советуют отложить телефон, выключить телевизор и приглушить освещение в комнате.

Вместо просмотра новостей можно почитать бумажную книгу, послушать спокойную музыку или заняться другим расслабляющим делом. Особенно полезно избегать перед сном информации, вызывающей сильные эмоции, тревогу или желание немедленно реагировать.

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2. Вспомните три хороших события за день

Еще одна привычка, которая может помочь успокоиться вечером, сознательно вспоминать приятные моменты дня.

Перед сном люди часто сосредотачиваются на проблемах, невыполненных задачках либо противных ситуациях. Такие мысли могут усугублять волнение и мешать уснуть. Чтобы переключить внимание, попробуйте вспомнить три хороших вещи, которые произошли в течение дня.

Это не обязательно должны быть важные события. К примеру, приятный разговор, вкусный ужин, прогулка или несколько минут тишины.

Для выполнения этого упражнения достаточно уделить себе 2-3 минуты перед сном. Вспомните три конкретных приятных момента дня и подумайте, почему именно они доставили вам удовольствие. При желании можете записать эти события в блокнот.

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Такая практика помогает переключить внимание с тревожных мыслей на приятные воспоминания и способствовать эмоциональному расслаблению.

3. Расслабьте мышцы перед засыпанием

Иногда человек не может заснуть из-за физического напряжения, которого даже не замечает. После стрессового дня могут оставаться напряженными плечи, шея, спина или мышцы лица.

В таком случае можно попробовать прогрессивную мышечную релаксацию — метод расслабления, связанный с именем американского врача Эдмунда Джекобсона. Суть упражнения состоит в том, чтобы поочередно ненадолго напрягать разные группы мышц, а затем полностью их расслаблять.

Для этого перед сном нужно лечь или сесть в удобном положении. Начните со стоп, слегка напрягите их мышцы примерно на 5 секунд, затем полностью расслабьте и обратите внимание на ощущения в теле. Затем постепенно переходите к икрам, бедрам, животу, рукам и плечам. Завершите упражнение расслаблением мышц лица и челюстей.

Важно не напрягать мышцы до боли. Если определенный участок тела травмирован или вызывает дискомфорт, его лучше пропустить.

Такое упражнение может помочь уменьшить физическое напряжение, успокоиться после насыщенного дня и подготовить организм ко сну.

Не стоит ожидать, что один спокойный час перед сном навсегда решит проблему бессонницы. Организму легче приспособиться к режиму, если человек каждый день ложится спать и просыпается примерно в одно и то же время.

Поэтому вечерние повадки лучше повторять регулярно, постепенно превращая их в привычный ритуал.

Почему важна регулярность вечерних привычек

Во время сна мозг не выключается, а продолжает выполнять важную работу. Он обрабатывает полученную за день информацию, участвует в закреплении воспоминаний, регулировании эмоций и восстановительных процессах. Именно поэтому состояние, при котором человек засыпает, может влиять на качество ночного отдыха.

Если перед сном постоянно просматривать тревожные новости, вспоминать конфликты или обдумывать проблемы, нервная система может быть сложнее успокоиться. Приятные воспоминания, спокойная атмосфера и физическое расслабление помогают уменьшить напряжение и настроиться на отдых.

Особую роль играет регулярность таких действий. Повторяя одинаковые вечерние ритуалы, человек постепенно формирует привычки, помогающие подготовиться к засыпанию. В то же время, распространено утверждение, что для формирования любой привычки достаточно 21 дня, не совсем соответствует научным данным. На самом деле, этот процесс может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев.

Поэтому не следует ожидать, что бессонница исчезнет после нескольких вечеров таких упражнений. Важно постепенно приучать организм к стабильному режиму, уменьшать вечернюю нагрузку и создавать комфортабельные условия для отдыха. С течением времени это может помочь легче засыпать и лучше чувствовать себя утром.

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