Как быстро заточить нож без точилки в домашних условиях: лучшие способы, проверенные временем

Как заточить нож без точилки / © Фото из открытых источников

Часто бывает так, что нож затупился, а точилки под рукой нет. Но не стоит сразу паниковать, ведь есть несколько простых и эффективных способов наточить нож без специальных инструментов. Для этого подойдут простые предметы, которые найдутся в каждом доме.

Как заточить ножи без точилки: действенные способы, проверенные временем

Используйте керамическую чашку или тарелку. Это самый известный и эффективный домашний метод. Переверните чашку или тарелку вверх дном и найдите неглазурованный край — шероховатую полосу снизу. Именно она подходит для заточки. Проведите лезвием под углом, примерно 20 градусов, несколько раз с обеих сторон. Уже через 1-2 минуты нож станет острее.

Заточка ножа об обратную сторону кожаного ремня. Этот способ использовали еще наши дедушки. Возьмите настоящий кожаный ремень без лакового покрытия и несколько раз проведите лезвием по направлению от себя. Кожа полирует край ножа и делает его идеально гладким. Если слегка натереть ремень зубной пастой, эффект будет еще лучше, потому что паста работает как абразив.

Края оконного стекла или бутылки. Да, обычное стекло тоже способно заточить лезвие. Снимите крышку с пустой бутылки и проведите ножом по ее внутреннему краю. Держите угол около 20 градусов. Этот метод быстро возвращает остроту, но пользуйтесь осторожно, чтобы не порезать руки.

Старый трюк поваров — лезвием о другой нож или ложку. Если есть другой нож из более твердой стали или металлическая ложка, проведите тупым ножом несколько раз по их краю. Это помогает временно восстановить остроту.

Чтобы нож дольше оставался острым, никогда не режьте замороженные продукты или твердые кости. Также не мойте лезвие в посудомоечной машине, потому что высокая температура и моющие средства вредят стали.