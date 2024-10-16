Как быстро заточить тупые ножницы в домашних условиях: будут острыми, как бритва

Ножницы — один из самых главных инструментов в быту, поэтому необходимо, чтобы они были острыми.
Не всегда есть возможность отнести ножницы на профессиональную заточку, потому что такого мастера еще нужно найти. Да и покупать новые не хочется, ведь старые так хорошо работают. Что же делать в этом случае? Есть несколько подручных средств, которые на отлично помогут справиться с проблемой. После таких методов ножницы будут кроить даже тончайшую ткань. Рассказываем, чем быстро заточить ножницы в домашних условиях.
Как заострить ножницы в домашних условиях: результат вас приятно удивит.
- Алюминиевая фольга. Возьмите кусочек фольги и сложите его так, чтобы получилась полоска толще бумаги. Порежьте алюминиевую полоску ножницами по всей длине лезвия, при необходимости повторите процедуру еще с одним лоскутом фольги. Затем хорошо протрите ножницы тканью.
- Стекло. Возьмите любую емкость из толстого стекла. Это может быть салатник или бутылка, банка тоже подойдет. Главное, стеклянная тара должна быть круглой формы. Максимально раскройте ножницы и поместите емкость между лезвиями, сделайте движения ножницами, словно вы режете стекло. Повторяйте процедуру, пока ножницы не станут острыми.
- Наждачная бумага. Этот способ подходит не для всех ножниц, так можно заточить канцелярские и некоторые виды кухонных ножниц. Это действенный метод для инструментов, имеющих гладкую поверхность без зубцов. Для заточки ножниц понадобится наждачная бумага Р600 или Р300. Надо ножницами нарезать эту наждачную бумагу — во время нарезки они и будут точиться. Раскройте ножницы, чтобы угол между лезвиями был равен 90 градусам. После этого захватите ножницами наждачную бумагу, чтобы она упиралась в сам перекресток, и произведите разрез до полного смыкания инструмента. Так нужно сделать не менее 15 раз, затем необходимо перевернуть наждачную бумагу и выполнить еще 15 надрезов.
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