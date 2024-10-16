Как быстро заточить тупые ножницы в домашних условиях: будут острыми, как бритва

Не всегда есть возможность отнести ножницы на профессиональную заточку, потому что такого мастера еще нужно найти. Да и покупать новые не хочется, ведь старые так хорошо работают. Что же делать в этом случае? Есть несколько подручных средств, которые на отлично помогут справиться с проблемой. После таких методов ножницы будут кроить даже тончайшую ткань. Рассказываем, чем быстро заточить ножницы в домашних условиях.

Как заострить ножницы в домашних условиях: результат вас приятно удивит.

Алюминиевая фольга. Возьмите кусочек фольги и сложите его так, чтобы получилась полоска толще бумаги. Порежьте алюминиевую полоску ножницами по всей длине лезвия, при необходимости повторите процедуру еще с одним лоскутом фольги. Затем хорошо протрите ножницы тканью.

Возьмите кусочек фольги и сложите его так, чтобы получилась полоска толще бумаги. Порежьте алюминиевую полоску ножницами по всей длине лезвия, при необходимости повторите процедуру еще с одним лоскутом фольги. Затем хорошо протрите ножницы тканью. Стекло. Возьмите любую емкость из толстого стекла. Это может быть салатник или бутылка, банка тоже подойдет. Главное, стеклянная тара должна быть круглой формы. Максимально раскройте ножницы и поместите емкость между лезвиями, сделайте движения ножницами, словно вы режете стекло. Повторяйте процедуру, пока ножницы не станут острыми.

Возьмите любую емкость из толстого стекла. Это может быть салатник или бутылка, банка тоже подойдет. Главное, стеклянная тара должна быть круглой формы. Максимально раскройте ножницы и поместите емкость между лезвиями, сделайте движения ножницами, словно вы режете стекло. Повторяйте процедуру, пока ножницы не станут острыми. Наждачная бумага. Этот способ подходит не для всех ножниц, так можно заточить канцелярские и некоторые виды кухонных ножниц. Это действенный метод для инструментов, имеющих гладкую поверхность без зубцов. Для заточки ножниц понадобится наждачная бумага Р600 или Р300. Надо ножницами нарезать эту наждачную бумагу — во время нарезки они и будут точиться. Раскройте ножницы, чтобы угол между лезвиями был равен 90 градусам. После этого захватите ножницами наждачную бумагу, чтобы она упиралась в сам перекресток, и произведите разрез до полного смыкания инструмента. Так нужно сделать не менее 15 раз, затем необходимо перевернуть наждачную бумагу и выполнить еще 15 надрезов.

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