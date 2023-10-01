Как быть счастливой в зрелом возрасте: советы 60-летней Маргарет Мэннинг

Маргарет Мэннинг призывает не бояться старения, ведь это естественный процесс, поэтому не лишайте себя возможности быть счастливой.

По мнению Маргарет, не нужно бояться возраста и старения — время все равно не остановить, бойтесь прожить несчастливую жизнь.

Советы, которые помогут быть счастливы в любом возрасте

Всегда помните об одном — жизнь у вас одна, поэтому не тратьте ее впустую, тем более на негатив или вещи, которые на самом деле не имеют никакого значения.

Будьте положительным человеком, всегда ищите светлую сторону вещей.

Не ложитесь спать, обремененные проблемами и гневом.

Улыбайтесь каждый день, ухаживайте за своей кожей и следите за тем, что вы едите.

Относитесь к старости положительно, не пытайтесь остановить время, не зацикливайтесь на маскировке признаков возраста, Не бойтесь старости, воспринимайте пожилой возраст, просто как очередное жизненное приключение.

Цените настоящее, момент "здесь и сейчас", радуйтесь мелочам, проживайте каждый день в полной мере.

Помните, что жизнь может измениться в мгновение ока. Поэтому, независимо от того, сколько вам лет, старайтесь делать все со страстью, творчески, в полную силу.

В свободное время почаще наслаждайтесь природой.

Ищите работу, которая действительно нравится, если это невозможно, найдите такое хобби.

Будьте всегда собой, а не тем, кем вас хотят видеть другие.

Чтобы быть счастливой, будьте честны с собой

Всегда будьте честны с собой, примите, что старение – это медленный и долгий процесс, который многому научит.

Поймите, что ваша личность, душа, характер, все, что вы представляете, намного важнее любых цифр.

Отбросьте стереотипы, которые общество поддерживает по поводу старения, забудьте о них полностью.

Сохраняйте хорошие воспоминания, не мучайте себя плохими переживаниями, кроме недовольства собой это ничего не принесет, а возраст прибавит.

Помните: время идет, хотите вы того или нет, поэтому начинайте жить по полной прямо сейчас.

Вдохновляйтесь каждый день – путешествуйте, если есть возможность, учитесь, развивайтесь, читайте. Живите простой, но приятной жизнью.

Не тратьте деньги на слишком дорогую обувь или другие не нужные вещи – другие люди редко смотрят на ваши ноги.

Как стареть счастливо – радуйтесь жизни, научитесь любить

Не наполняйте свою жизнь людьми, которые вас не ценят и доставляют только проблемы.

Всегда будьте собой – осознайте каждый день своей жизни.

Зачем зацикливаться на морщинах. Ведь это достижение вашей жизни, примите их достойно.

Живите интенсивно и наслаждайтесь любовью во всех ее смыслах.

Предлагайте любовь тем, кто окружает вас. И научитесь получать такую любовь.

Рожайте детей, если хотите, ограничений по времени нет. Никто не должен вас обязывать, и вы не должны подвергаться влиянию общественного мнения. У вас есть полное право самостоятельно распоряжаться собственным телом и разумом.

Развивайте участие и эмпатию.

Научитесь прощать, не сохраняйте обиды или ненависть, иначе вы состаритесь самым плохим из всех возможных образов.

Если вы чувствуете себя хорошо, это всегда заметно снаружи. Поэтому воспринимайте себя как уникального и драгоценного человека, заслуживающего счастья, уважения и по меньшей мере простых радостей.

Чтобы быть счастливой в любом возрасте – постройте правильные отношения с другими и собой

Заведите хороший круг близких друзей.

Если вы оказались в плохих отношениях, выйдите из них как можно скорее.

Доверяйте своему чутью – своему инстинкту.

Не зацикливайтесь, чтобы быть идеальной матерью. Просто старайтесь по возможности помогать своим детям и любите их безоговорочно.

Всегда будьте воином, учитесь быть самодостаточным и используйте свои ресурсы по максимуму.

Не позволяйте страху властвовать над вами.

Никогда не позволяйте никому говорить вам, что вы слишком стары для определенных вещей.

Будьте благодарны за каждый день, потому что всегда есть чему поучиться, даже у плохих ситуаций и у нехороших людей. Если вы будете проживать каждый день мужественно, с легким сердцем ко всему происходящему из вашей жизни уйдут много проблем и забот.

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