Как быть счастливым

Во времена, когда вокруг множество сложных формул счастья и саморазвития, подлинные ценности могут быть намного проще. Они остались в мудрости наших предков, бабушек и дедушек. Вот эти восемь советов давала мне бабушка, сегодня они приобретают новое значение.

1. Не откладывай лучшую жизнь на потом

Бабушка говорила: «Жизнь — это не репетиция, а уже идет премьера». Не жди праздника, чтобы вытащить хорошую посуду или одеть любимое платье. Если ты постоянно живешь в ожидании лучшего момента, ты обесцениваешь свой сегодняшний день, делай свой сегодняшний день, каждый момент особенным, даже если идешь прямо за хлебом.

2. Выбирай того, кто тебя согреет, а не сожжет

Она предупреждала о «горячих мужчинах», которые «не греют, а покидают пепелище». Когда выбираешь себе пару, смотри не на яркость, а на надежность и спокойную силу. дом стоит на фундаменте, а не на песке.

Ее слова «Принцев мало, да и заняты они собой» — не о потере веры в любовь, а о зрелости. Она учила ценить тех, кто надежен, ответственен, кто держит руку на пульсе семьи каждый день, а не только в яркие моменты. Ищи человека, с которым будет тихо и безопасно, а не страстно.

3. Отстаивай личные границы с достоинством

Ее фраза «Хочешь послать — дай карту» означала не грубость, а мудрое умение отстраниться, когда ситуация безнадежна. Не надо тратить силы на скандалы или объяснения тем, кто не хочет слышать.

Ее совет: «хочешь послать — дай карту» означает, что тебе не нужно кричать или оправдываться, чтобы защитить себя. Спокойно обозначи свои границы ты сохранишь свое достоинство и энергию.

4. Больше бойся плохих друзей, чем открытых врагов

А еще она говорила: «Не бойся врагов, бойся дешевых друзей» — ведь именно скрытые под маской заботы люди причиняют наибольшую боль. Ты знаешь, чего ждать от врага, а «дешевый друг» хуже, он подрывает тебя изнутри, прикрываясь заботой или шуткой, сея зависть и сомнения.

5. Будь справедливой, а не просто доброй

Бабушка говорила: «Не надо быть хорошей. будь справедливой». Слепая доброта заставляет тебя терпеть то, что не нужно и потворствовать чужим слабостям. Справедливость — это умение сказать «нет», когда это нужно, и защитить себя и близких.

6. Помни: три раза — это уже правило

Если человек изменил твое доверие или подвел тебя трижды, это уже не случайность, а система. Не ищи оправданий, просто сделай выводы и отойди. Твоим ответом должно быть не злоба, а спокойное решение. Не трати свою жизнь на людей, которые сознательно ведут себя недостойно.

7. Перед важным решением сделай паузу

когда ты злишься или боишься, не принимай решения. Бабушка для таких случаев давала совет: «Сядь, посиди, музыку включи». Дай эмоциям успокоиться, отдышись. Большинство ошибок встречается в суматохе. Пайза поможет собраться с мыслями и увидеть ситуацию трезво.

8. Не иди постоянно против течения: сядь у берега и подожди

Это не значит, что нужно ничего не делать, а значит довериться жизни. Если ты постоянно бьешься в закрытую дверь, ты просто тратишь силы. Иногда нужно просто сесть у берега и подождать.

Позволь событиям и людям проявить себя. часто то, что должно прийти, приходит именно тогда, когда ты перестаешь суетиться.