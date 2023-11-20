Как часто давать котам и котятам таблетки от глистов, симптомы заражения и меры профилактики

Как и когда лучше проводить дегельминтизацию взрослых кошек, котят

Одним из самых распространенных проблем, которые должны решать хозяева пушистых друзей – это глисты у кошек и собак. Причем эта проблема касается не только гуляющих на улиц животных, но и тех, которые спят с нами на диване.

Заражение глистами происходит из-за контакта с другими больными животными или из-за контакта с личинками на улице. В домашних условиях личинки могут попасть в помещение на обуви людей. Также заразиться глистами коты могут из-за употребления сырой рыбы и мяса.

Поэтому хозяевам кошек всегда полезно знать, что такое дегельминтизация кошек, что делать, когда животное заболело, какие меры профилактики.

Симптомы глистов у кошек

На начальном стадии заражение глистами, симптомов может быть и не видно, признаки болезни, как правило, появляются в острой или хронической стадии болезни.

Симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении кота глистами:

рвота,

каловые массы – с кровью, есть нарушения в стуле в виде запора или поноса,

в кале заметны глисты или их личинки,

вздутие живота,

зуд рядом с анальным отверстием, животное трется этим местом о пол,

повышенный аппетит или наоборот, его отсутствие, масса тела, уменьшается,

обильное слезотечение,

вялость и быстрая утомляемость, апатия,

отставание в росте и развитии у котят,

взъерошенная шерсть,

увеличение печени и пожелтение слизистых.

судороги.

Когда и как часто давать средства от глистов котятам

Маленькие котята особенно уязвимы к заражению глистами, поэтому ветеринары советуют проводить им профилактическую дегельминтизацию.

Когда котятам давать средства от глистов

Первые препараты от глистов котятам дают в возрасте 2 и 4 недели.

До достижения котятами возраста 16 недель препараты от глистов следует давать им каждые 2-3 недели.

До возраста 6 месяцев профилактику гельминтов у котят следует проводить раз в месяц.

От 6 месяцев до года препараты от глистов молодым котам дают каждые 2-3 месяца.

После этого препараты от глистов котам дают по необходимости, а профилактику желательно проводить не менее двух раз в год.

Таблетки от глистов для кошек: когда как часто давать

Заметим, кроме таблеток от глистов, лекарство против гельминтоза может быть в виде суспензии, капель на холке, можно подобрать, что лучше подойдет коту и будет удобным для вас.

Следует внимательно читать инструкцию. Дозировка препаратов зависит от веса животного: если дать минимальное количество лекарственного средства, оно не подействует, а передозировка нанесет вред организму.

Если у животного есть проблемы с пищеварением, сначала проконсультируйтесь с ветеринаром.

Обычно ветеринары рекомендуют делать это утром, до первого кормления, когда кошка голодна и с большей вероятностью согласится проглотить таблетку.

Как часто нужно давать котам таблетки от глистов

Для профилактики раз в три месяца, то есть 4 раза в год, давайте кошке глистогонное. Не пропускайте прием, даже в случае, если кот не выходит за пределы квартиры.

Некоторые препараты нужно давать 2 раза – вторую таблетку через 10 дней после того, как дали первую. Внимательно читайте инструкцию по применению или попросите ветврача проконсультировать вас. Это необходимо, поскольку такое лекарство сначала убивают взрослых червей, а затем уже их личинки.

Иногда нужно проводить дегельминтизацию вне графика. К примеру, перед вакцинацией или операцией. Паразиты ослабляют иммунитет животного, и ему сложнее вырабатывать новые антитела.

Всем животным в помещении нужно давать глистогонное одновременно.

Противопоказания к дегельминтизации

У разных препаратов есть свои противопоказания, наиболее распространенными из них являются:

Наличие инфекционных болезней.

Период реабилитации после заболевания.

Беременность и кормление.

Возраст: обращайте внимание на то, с какого возраста можно давать тот или иной препарат. Некоторые из них разрешены для котят с 3-недельного возраста, а часть – только с 2-х месяцев.

Профилактика заражения глистами

Не кормите кота сырой рыбой и мясом.

Избегайте контакта кота с беспризорными животными.

Регулярно чистить кошачий туалет.

Регулярно дезинфицируйте кошачьи места, тщательно мойте кошачьи миски.

Тщательно мойте руки после контакта с пушистиком.

Одежду и обувь после прихода с улицы убирайте в закрытый шкаф.

Используйте средства от блох, особенно если кот гуляет по улице.

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