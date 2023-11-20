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Как часто давать котам и котятам таблетки от глистов, симптомы заражения и меры профилактики

Автор
Анна НосоваАнна Носова
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Как часто давать котам и котятам таблетки от глистов, симптомы заражения и меры профилактики

Как часто давать котам таблетку от глистов

Как и когда лучше проводить дегельминтизацию взрослых кошек, котят

Одним из самых распространенных проблем, которые должны решать хозяева пушистых друзей – это глисты у кошек и собак. Причем эта проблема касается не только гуляющих на улиц животных, но и тех, которые спят с нами на диване.

Заражение глистами происходит из-за контакта с другими больными животными или из-за контакта с личинками на улице. В домашних условиях личинки могут попасть в помещение на обуви людей. Также заразиться глистами коты могут из-за употребления сырой рыбы и мяса.

Поэтому хозяевам кошек всегда полезно знать, что такое дегельминтизация кошек, что делать, когда животное заболело, какие меры профилактики.

Симптомы глистов у кошек

На начальном стадии заражение глистами, симптомов может быть  и не видно, признаки болезни, как правило, появляются в острой или хронической стадии болезни.

Симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении кота глистами:

  • рвота,
  • каловые массы – с кровью, есть нарушения в стуле в виде запора или поноса,
  • в кале заметны глисты или их личинки,
  • вздутие живота,
  • зуд рядом с анальным отверстием, животное трется этим местом о пол,
  • повышенный аппетит или наоборот, его отсутствие, масса тела, уменьшается,
  • обильное слезотечение,
  • вялость и быстрая утомляемость, апатия,
  • отставание в росте и развитии у котят,
  • взъерошенная шерсть,
  • увеличение печени и пожелтение слизистых.
  • судороги.

Когда и как часто давать средства от глистов котятам

Маленькие котята особенно уязвимы к заражению глистами, поэтому ветеринары советуют проводить им профилактическую дегельминтизацию.

Когда котятам давать средства от глистов

  • Первые препараты от глистов котятам дают в возрасте 2 и 4 недели.
  • До достижения котятами возраста 16 недель препараты от глистов следует давать им каждые 2-3 недели.
  • До возраста 6 месяцев профилактику гельминтов у котят следует проводить раз в месяц.
  • От 6 месяцев до года препараты от глистов молодым котам дают каждые 2-3 месяца.

После этого препараты от глистов котам дают по необходимости, а профилактику желательно проводить не менее двух раз в год.

Таблетки от глистов для кошек: когда как часто давать

  • Заметим, кроме таблеток от глистов, лекарство против гельминтоза может быть в виде суспензии, капель на холке, можно подобрать, что лучше подойдет коту и будет удобным для вас.
  • Следует внимательно читать инструкцию. Дозировка препаратов зависит от веса животного: если дать минимальное количество лекарственного средства, оно не подействует, а передозировка нанесет вред организму.
  • Если у животного есть проблемы с пищеварением, сначала проконсультируйтесь с ветеринаром.
  • Обычно ветеринары рекомендуют делать это утром, до первого кормления, когда кошка голодна и с большей вероятностью согласится проглотить таблетку.

Как часто нужно давать котам таблетки от глистов

  • Для профилактики раз в три месяца, то есть 4 раза в год, давайте кошке глистогонное. Не пропускайте прием, даже в случае, если кот не выходит за пределы квартиры.
  • Некоторые препараты нужно давать 2 раза – вторую таблетку через 10 дней после того, как дали первую. Внимательно читайте инструкцию по применению или попросите ветврача проконсультировать вас. Это необходимо, поскольку такое лекарство сначала убивают взрослых червей, а затем уже их личинки.
  • Иногда нужно проводить дегельминтизацию вне графика. К примеру, перед вакцинацией или операцией. Паразиты ослабляют иммунитет животного, и ему сложнее вырабатывать новые антитела.

Всем животным в помещении нужно давать глистогонное одновременно.

Противопоказания к дегельминтизации

У разных препаратов есть свои противопоказания, наиболее распространенными из них являются:

  • Наличие инфекционных болезней.

  • Период реабилитации после заболевания.

  • Беременность и кормление.

  • Возраст: обращайте внимание на то, с какого возраста можно давать тот или иной препарат. Некоторые из них разрешены для котят с 3-недельного возраста, а часть – только с 2-х месяцев.

Профилактика заражения глистами

  • Не кормите кота сырой рыбой и мясом.
  • Избегайте контакта кота с беспризорными животными.
  • Регулярно чистить кошачий туалет.
  • Регулярно дезинфицируйте кошачьи места, тщательно мойте кошачьи миски.
  • Тщательно мойте руки после контакта с пушистиком.
  • Одежду и обувь после прихода с улицы убирайте в закрытый шкаф.
  • Используйте средства от блох, особенно если кот гуляет по улице.

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Дата публикации
Просмотры
403
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