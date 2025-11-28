ТСН в социальных сетях

Как часто можно есть яйца: какие блюда из них самые полезные и вкусные

Сколько яиц можно съесть без ущерба для здоровья, кому стоит ограничить их количество, какие блюда из яиц считаются самыми полезными.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие блюда из яиц самые полезные

Какие блюда из яиц самые полезные / © www.freepik.com/free-photo

Яйца — один из самых популярных продуктов в рационе, они сочетают доступность, питательность и универсальность в приготовлении. Однако вокруг них годами идут споры: можно ли их есть каждый день, действительно ли они повышают холестерин, какие способы приготовления лучше всего подходят для здорового питания. Врачи-диетологи ответили на эти вопросы. Рассказываем, сколько яиц можно есть в день, какие блюда из них считаются самыми полезными.

Как часто можно есть яйца

Специалисты по питанию согласны в одном: здоровому человеку можно безопасно употреблять 1–2 яйца в день. Ученые доказали, что пищевой холестерин из яиц почти не влияет на уровень холестерина в крови. Гораздо больше негативного влияния на организм оказывают сладости, трансжиры и частота перекусов фастфудом.

  • Кому можно есть больше яиц. Спортсменам и активным людям можно есть до 3 яиц в день, ведь они являются источником полноценного белка, способствующего восстановлению мышц.

  • Кому следует ограничить употребление яиц. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями или диабетом второго типа рекомендуется не более 7 яиц в неделю, но это индивидуально и зависит от рациона в целом.

Какие блюда из яиц считаются самыми полезными

  1. Яйцо, сваренное всмятку. Наиболее сбалансированный вариант: белок усваивается легко, желток сохраняет витамины A, D, E и жиры омега.

  2. Омлет на пару без растительного масла. Подойдет тем, кто придерживается принципов здорового питания. Можно добавить шпинат, брокколи и зелень.

  3. Яйца-пашот. Деликатный способ приготовления без жира — отличный вариант на завтрак.

  4. Запеченные яйца с овощами. Мультиварка или духовка позволяют снизить калорийность и сделать блюдо более питательным.

  5. Салаты с яйцом. Легкие протеиновые салаты с огурцом, зеленью или вареной свеклой — идеальный вариант для ужина.

Почему яйца следует включать в свой рацион:

  • содержат 9 незаменимых аминокислот;

  • богаты холином — витамином для памяти;

  • способствуют длительному ощущению сытости;

  • подходят для похудения;

  • улучшают состояние кожи, волос и иммунитета.

