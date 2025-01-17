Как часто можно красить волосы, чтобы прекрасно выглядеть и не нанести локонам вреда

Окрашивание волос – это самый простой способ изменить стиль, омолодиться и подчеркнуть свою красоту.
Менять цвет волос – это излюбленная процедура наверняка каждой женщины. Кто-то красит локоны, чтобы подчеркнуть свою красоту, а кому надо замаскировать седину. Однако довольно часто возникает вопрос – как часто можно краситься, чтобы не навредить своим волосам? Мастера-парикмахеры дают исчерпывающий ответ на этот вопрос.
Как часто можно красить волосы: советы стилистов
Эксперты отмечают, что частое окрашивание не очень полезно и может нанести вред локонам. Ведь обычные краски содержат компоненты, которые агрессивно влияют на структуру волос, жгут их, делая ломкими и слабыми. Поэтому парикмахеры советуют пользоваться краской, которая содержит больше натуральных составляющих.
На самом деле, красить волосы нужно по мере необходимости, но учитывая тип выбранной краски, структуру своих волос и количество седины. В среднем нормальным временем для окрашивания есть срок до 8 недель после последней процедуры. Также частота окрашивания будет зависеть от типа выбранной краски, как уже говорилось ранее.
- Тонирующие средства и шампуни – один раз в 2-3 недели.
- Полустойкая краска – раз в месяц.
- Устойчивая краска – раз в 2 месяца.
- Хна и басма – каждые 3-4 дня.
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