Как часто можно стирать джинсы, чтобы долго оставались новыми: эксперты дали окончательный ответ

Как часто стирать джинсы / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Джинсы — один из самых популярных предметов гардероба, который носят каждый день и почти в любых условиях. В то же время многие колеблются, как часто их нужно стирать, чтобы они сохраняли форму, цвет и не теряли привлекательный вид. Эксперты по уходу за текстилем дали советы по правильной стирке денимовых вещей, которые помогут дольше сохранить их новыми.

Какая оптимальная частота стирки для джинсов

Специалисты рекомендуют стирать джинсы после 6 носок, если они не имеют заметных загрязнений. Деним — крепкая ткань, но частые циклы стирки вредят волокнам, вызывают потерю цвета и деформируют изделие.

Некоторые производители премиального денима советуют стирать джинсы даже реже, после 10 ношений, если они сохраняют свежесть и не имеют пятен.

Реклама

Почему не стоит стирать джинсы слишком часто

Вымывание красителей. Деним склонен терять цвет, особенно темные варианты ткани.

Смена формы. Слишком частая стирка растягивает ткань или, наоборот, делает ее жесткой.

Износ волокон. Волокна денима постепенно разрушаются под действием порошков и механического трения.

Поэтому эксперты советуют ориентироваться не на привычку стирать одежду после каждого носки, а на реальное состояние изделия.

Как понять, что джинсам время в стиральную машину

Стирать следует тогда, когда:

появился стойкий запах;

есть видимые пятна или потертости от грязи;

ткань стала липкой на ощупь;

исчез ощутимый эффект свежести.

Если ничего из этого нет, джинсы можно продолжать носить без стирки.

Полезная альтернатива стирке

Между циклами стирки джинсам можно помочь сохранять чистоту и свежесть:

Реклама