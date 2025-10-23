- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 487
- Время на прочтение
- 2 мин
Как часто надо мыть голову, чтобы не выпадали волосы: окончательный ответ экспертов
Чтобы локоны были здоровыми, блестящими и не выпадали, нужно просто правильно мыть голову.
Вопрос о том, как часто нужно мыть голову, волнует почти каждого. Одни считают, что волосы нужно очищать ежедневно, другие убеждены, что частое мытье может навредить. Но что говорят специалисты — трихологи и ученые, исследующие здоровье волос и кожи головы? Их ответ может удивить даже тех, кто давно считает себя экспертом по уходу за волосами.
Как часто нужно мыть голову: ответ трихологов
По словам врачей-трихологов, нет универсальной частоты мытья, потому что все зависит от типа кожи головы, структуры волос и образа жизни. Если у вас жирная кожа головы, мыть волосы стоит через день или даже каждый день — это не вредно, нужно просто подобрать мягкий шампунь без сульфатов.
Для нормальной или комбинированной кожи оптимальной является частота мытья 2-3 раза в неделю. А вот сухим волосам частое мытье будет только вредить. В таком случае достаточно раза в 4-5 дней, чтобы не вымывать естественный защитный слой кожного сала.
Что говорят ученые
Исследования показали, что чистота кожи головы оказывает непосредственное влияние на рост волос. Если ее поры забиты себумом и пылью, это блокирует поступление кислорода, что может замедлять рост и вызывать выпадение. Однако, чрезмерная чистота тоже вредна: частое мытье агрессивными шампунями разрушает микробиом кожи, что приводит к сухости, раздражению и перхоти.
Как найти свою идеальную частоту мытья головы: советы экспертов
Если волосы теряют объем и блеск уже на второй день — мойте почаще.
Если после мытья возникает сухость либо зуд, напротив, дайте коже головы отдохнуть.
Обязательно раз в неделю делайте детокс кожи головы: легкий пилинг или маску на основе глины и цинка.
Чтобы волосы дольше оставались свежими, наносите шампунь только на корни, а длину промывайте стекающей пеной.
Всегда завершайте мытье прохладной водой — это закрывает кутикулу волос, придавая им естественный блеск.