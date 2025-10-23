Как часто надо мыть голову, чтобы не выпадали волосы: окончательный ответ экспертов

Как часто надо мыть голову / © Freepik

Вопрос о том, как часто нужно мыть голову, волнует почти каждого. Одни считают, что волосы нужно очищать ежедневно, другие убеждены, что частое мытье может навредить. Но что говорят специалисты — трихологи и ученые, исследующие здоровье волос и кожи головы? Их ответ может удивить даже тех, кто давно считает себя экспертом по уходу за волосами.

Как часто нужно мыть голову: ответ трихологов

По словам врачей-трихологов, нет универсальной частоты мытья, потому что все зависит от типа кожи головы, структуры волос и образа жизни. Если у вас жирная кожа головы, мыть волосы стоит через день или даже каждый день — это не вредно, нужно просто подобрать мягкий шампунь без сульфатов.

Для нормальной или комбинированной кожи оптимальной является частота мытья 2-3 раза в неделю. А вот сухим волосам частое мытье будет только вредить. В таком случае достаточно раза в 4-5 дней, чтобы не вымывать естественный защитный слой кожного сала.

Что говорят ученые

Исследования показали, что чистота кожи головы оказывает непосредственное влияние на рост волос. Если ее поры забиты себумом и пылью, это блокирует поступление кислорода, что может замедлять рост и вызывать выпадение. Однако, чрезмерная чистота тоже вредна: частое мытье агрессивными шампунями разрушает микробиом кожи, что приводит к сухости, раздражению и перхоти.

Как найти свою идеальную частоту мытья головы: советы экспертов