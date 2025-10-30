Как часто надо мыть голову, чтобы волосы были крепкими: трихологи дали окончательный ответ

Как часто надо мыть голову / © Freepik

Мыть голову каждый день или раз в неделю — это вопрос, который волнует почти каждого человека. Одни уверены, что частое мытье портит волосы, другие не могут представить начало своего дня без хорошо вымытой головы. Трихологи — специалисты по здоровью волос и кожи головы, объяснили, что правильная частота мытья зависит не от моды или привычки, а от индивидуальных особенностей организма.

Что на самом деле определяет, как часто надо мыть голову

Специалисты утверждают, что универсальной нормы не существует. Частота мытья зависит от:

типа кожи головы — сухая, жирная, нормальная;

структуры волос — тонкие, густые, вьющиеся, прямые;

образа жизни — спорт, климат, использование стайлинга;

состояния здоровья и гормонального баланса.

Как часто нужно мыть голову: советы для владельцев разных типов волос

Если волосы быстро жирнеют. Для обладателей жирной кожи головы мытье через день или даже каждый день — это нормально. Трихологи уверяют: частое мытье не вредит, если использовать мягкий шампунь без сульфатов. Главное, не тереть кожу, а аккуратно массировать ее кончиками пальцев. Раз в неделю следует очищать волосы глубоким шампунем, чтобы удалить остатки себума и средств для укладки.

Если волосы сухие или поврежденные. Сухие волосы нуждаются в бережном уходе, поэтому мыть голову стоит 2 раза в неделю. Чрезмерное мытье смывает естественный защитный слой, делая волосы ломкими. Добавляйте в уход питательные маски с кератином, аргановым или кокосовым маслом.

Для нормального типа волос. Если кожа головы не жирнеет и не пересушена, идеальная частота мытья — каждые 3 дня. Это позволяет сохранить баланс между чистотой и естественным увлажнением. Совет: меняйте шампунь раз в несколько месяцев, чтобы волосы не привыкали к составу.

Ежедневное мытье. Многие считают, что частое мытье делает волосы тонкими и сухими. Но трихологи объясняют: не мытье вредит, а неправильные средства. Если использовать агрессивные шампуни, волосы действительно теряют блеск. Но если средство мягкое, с нейтральным pH, ежедневное мытье головы абсолютно безопасно.

Секрет крепких волос от трихологов