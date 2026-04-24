Как часто надо стирать и менять полотенце

Вместе с постельным бельем ваши полотенца ежедневно контактируют с наиболее интимными частями вашего тела. И хотя мы обычно просто вешаем их после использования и не задумываемся дальше, это может привести к очень неприятным последствиям для нашего здоровья.

Когда мы вытираем разные части нашего тела, полотенца подхватывают микроорганизмы — например, вызывающие микоз стопы.

Большинство микроорганизмов на нашей коже могут быть неинфекционными, но если они попадут на порезы и ранки, это может повлечь за собой инфекции и это серьезно.

Если вы живете с кем-то, то должны быть чрезвычайно осмотрительными.

Они могут передаваться другим людям, если вы пользуетесь общим полотенцем, или если стирайте свои вещи вместе с вещами других людей.

Как часто нужно стирать полотенца

Лучше стирать полотенца после каждого использования, но их можно использовать 2-3 раза, если вы тщательно высушиваете их между использованием.

Важно высушивать полотенца после использования, ведь высыхание помогает уничтожить потенциальные микробы и предотвращает их размножение.

Стирайте полотенца в горячей воде с детергентом и сушите их на высокой температуре. Это помогает снижать количество микробов и плесени.

Чтобы полотенца оставались чистыми, сушите их после каждого использования. Убедитесь, что они хорошо развешаны, а не сложены в кучу.

