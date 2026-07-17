Как часто надо стирать постель, стоит ли ее гладить: эксперты дали окончательный ответ

Как часто стирать постель / © www.freepik.com/free-photo

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Многие люди сменяют постельное белье только тогда, когда оно заметно запачкалось или потеряло свежесть. Однако врачи и специалисты по гигиене подчеркивают: ждать этого не стоит. Даже если простыни и наволочки выглядят чистыми, на них ежедневно накапливаются пот, частицы кожи, пыль, бактерии, грибки и пылевые клещи. Именно поэтому регулярная стирка является важной составляющей здорового сна и хорошего самочувствия.

Как часто нужно стирать постельное белье

Большинство экспертов рекомендуют менять и стирать комплект постельного белья раз в 7-10 дней. Этого достаточно, чтобы поддерживать гигиену и не создавать благоприятной среды для размножения микроорганизмов.

Впрочем, в некоторых случаях стирать белье нужно чаще — примерно каждые 5 дней. Это касается людей, которые:

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сильно потеют ночью;

имеют аллергию или бронхиальную астму;

спят вместе с домашними животными;

перенесли простуду или другое инфекционное заболевание;

пользуются косметическими средствами для тела или волос перед сном.

Почему не стоит откладывать стирку

Во время сна человек каждый день оставляет на белье влагу, жир с кожи и отмершие клетки эпидермиса. Все это становится великолепной питательной средой для пылевых клещей и бактерий.

Грязная постель может вызвать:

Появление аллергических реакций. Пылевые клещи являются одной из самых частых причин аллергии. Они могут вызвать насморк, чихание, зуд глаз и даже обострение астмы.

Ухудшение состояния кожи. Накопление жира, косметики и бактерий на наволочках часто становится причиной высыпаний, раздражения и закупорки пор.

Неприятный запах. Даже если он еще не ощущается, ткань постепенно впитывает пот и кожный жир, из-за чего теряет свежесть.

Худшее качество сна. Чистая постель создает ощущение комфорта, а свежая ткань помогает быстрее уснуть и лучше отдохнуть.

При какой температуре стирать белье

Специалисты советуют ориентироваться на рекомендации изготовителя, указанные на этикетке. В большинстве случаев оптимальна температура 60 °C — она помогает эффективно удалять бактерии, пылевых клещей и загрязнения.

Если ткань деликатная, можно стирать ее при более низкой температуре, используя качественное стиральное средство. После этого желательно тщательно высушить белье.

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Нужно ли гладить постель

Гладить не обязательно, однако это имеет свои преимущества. Высокая температура помогает дополнительно уменьшить количество микроорганизмов, а ткань становится более мягкой и приятной на ощупь.

Особенно рекомендуют гладить постельное белье для маленьких детей, людей с ослабленным иммунитетом и тех, кто имеет аллергию.

Не забывайте о других вещах

Вместе с комплектом постельного белья следует регулярно стирать:

наматрасники — примерно раз в 1-2 месяца;

одеяла и пледы — 2-4 раза в год в зависимости от использования;

подушки — согласно рекомендациям производителя, обычно 1-2 раза в год.

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