Как часто нужно купать собаку в жару: эксперты ответили

Собака / © pexels.com

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Регулярный уход за собакой является залогом ее здоровья и долголетия. Специалисты рассказали, как правильно купать домашнего питомца, чистить ему уши и ухаживать за зубами в домашних условиях.

Об этом пишет ASPCA.

Ветеринары отмечают, что частота водных процедур зависит от образа жизни питомца.

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«Мы рекомендуем купать собаку минимум один раз в три месяца. Однако некоторым животным может понадобиться чаще мытья, если они проводят много времени на улице или имеют специфические проблемы с кожей», — отмечают эксперты.

Процесс купания требует четкой последовательности действий:

Сначала тщательно вычешите животное, чтобы удалить отмершую шерсть и колтуны.

Поместите собаку в ванную или раковину, наполненную теплой водой примерно на три-четыре сантиметра.

Полностью намочите шерсть с помощью шланга или большого пластикового кувшина, избегая попадания воды в уши, глаза и нос.

Мягко вотрите шампунь, двигаясь от головы к хвосту, после чего тщательно смойте пену.

Насухо вытрите животное большим полотенцем.

Особое внимание требуют породы со складками на морде, такие как шарпеи или мопсы. Очищать эти участки от грязи и бактерий необходимо влажной ватой, после чего кожу между складками следует обязательно высушить, чтобы предотвратить появление инфекций.

Как часто нужно купать щенков

Маленькие питомцы во время мытья часто начинают играть, вертеться и даже кусаться. В таком случае ветеринары советуют положить в ванную плавающую игрушку, которая отвлечет щенка.

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Для ухода за кожей и шерстью очень важно выбирать специализированную косметику. Человеческие шампуни не токсичны для животных, однако их ароматизаторы и химические компоненты могут вызвать сильное раздражение кожи любимца. Специалисты советуют всегда консультироваться с ветеринаром перед покупкой средства.

Чтобы защитить чувствительные зоны во время мойки, эксперты рекомендуют простой лайфхак.

«Поскольку мыло может вызвать раздражение, попросите ветеринара подобрать стерильную глазную смазку для использования во время купания. Также перед началом водных процедур положите в каждое ухо собаки по большому ватному шарику, а голову не мойте шампунем — достаточно аккуратно протереть мордочку влажной салфеткой», — советуют специалисты по грумингу.

Когда подстригать когти и как беречь лапы

Сигналом к тому, что собаке пора делать педикюр, является характерный щелчок когтей по полу. Если животное ведет спокойный образ жизни на дому, стричь когти придется еженедельно. Городские собаки, которые часто ходят по асфальту, нуждаются в этой процедуре реже, ведь когти стачивают естественным путем.

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Напоследок, не забывайте о подушечках лап. Они амортизируют ушибы, защищают суставы и изолируют организм от экстремальных температур. Регулярно проверяйте лапы своего питомца, чтобы вовремя заметить порезы, занозы или признаки инфекций.

Напомним, чрезмерная жажда собак может сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. В норме собака выпивает 40-60 мл воды на кг веса в сутки, но если потребление превышает 100 мл/кг, это повод для беспокойства. Чаще всего причинами являются сахарный диабет, болезнь Кушинга, ХПН, инфекции мочевыводящих путей или побочные эффекты лекарства. Ветеринары советуют не ограничивать доступ к воде и обращаться к специалисту при появлении тревожных симптомов.

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