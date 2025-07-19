Как часто нужно менять ершик для туалета / © pixabay.com

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Замена ершика зависит от трех важных факторов:

качество;

состояние;

частота использования.

В зависимости именно от этих трех факторов специалисты советуют менять ершик для туалета раз в 3-6 месяцев. То есть если вы заметили какие-то признаки износа, например, повредилась или начала выпадать щетина, щетку лучше немедленно заменить.

Специалисты советуют запомнить несколько важных правил, которые помогут поддерживать в вашей ванной комнате гигиену:

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ершик нужно хранить в сухом месте, чтобы из-за чрезмерной влажности на его поверхности не размножались бактерии;

щетку следует регулярно мыть, чтобы, опять же, предотвратить размножение бактерий (для этого отлично подойдет жидкость для мытья посуды, если под рукой нет специального средства для дезинфекции);

регулярно проверяйте ершик на износ щетины, как только заметили какие-то проблемы, сразу замените его.

Почему важно вовремя менять ершик для туалета? Это необходимо как для гигиены, так и для вашего здоровья. Прежде всего, так вы будете предотвращать развитие бактерий в ванной комнате. Именно на этой щетке скапливается много вредных микроорганизмов. Также новый ершик будет лучше справляться со своей основной задачей, а именно поддержании чистоты поверхности унитаза. Использование старой щетки для чистки туалета может стать причиной распространения бактерий, что повышает риск развития различных заболеваний, особенно инфекционных.

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