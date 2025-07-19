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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
6929
Время на прочтение
2 мин

Как часто нужно менять ершик для туалета: три основных фактора

Мало кто обращает внимание на то, что туалетный ершик в ванной комнате также нуждается в замене. Когда это нужно делать?

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как часто нужно менять ершик для туалета

Как часто нужно менять ершик для туалета / © pixabay.com

Замена ершика зависит от трех важных факторов:

  • качество;

  • состояние;

  • частота использования.

В зависимости именно от этих трех факторов специалисты советуют менять ершик для туалета раз в 3-6 месяцев. То есть если вы заметили какие-то признаки износа, например, повредилась или начала выпадать щетина, щетку лучше немедленно заменить.

Специалисты советуют запомнить несколько важных правил, которые помогут поддерживать в вашей ванной комнате гигиену:

  • ершик нужно хранить в сухом месте, чтобы из-за чрезмерной влажности на его поверхности не размножались бактерии;

  • щетку следует регулярно мыть, чтобы, опять же, предотвратить размножение бактерий (для этого отлично подойдет жидкость для мытья посуды, если под рукой нет специального средства для дезинфекции);

  • регулярно проверяйте ершик на износ щетины, как только заметили какие-то проблемы, сразу замените его.

Почему важно вовремя менять ершик для туалета? Это необходимо как для гигиены, так и для вашего здоровья. Прежде всего, так вы будете предотвращать развитие бактерий в ванной комнате. Именно на этой щетке скапливается много вредных микроорганизмов. Также новый ершик будет лучше справляться со своей основной задачей, а именно поддержании чистоты поверхности унитаза. Использование старой щетки для чистки туалета может стать причиной распространения бактерий, что повышает риск развития различных заболеваний, особенно инфекционных.

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Дата публикации
Количество просмотров
6929
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