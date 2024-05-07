Как часто нужно поливать огород, чтобы собрать богатый урожай

Если правильно ухаживать за огородными культурами, можно собрать очень большой урожай. И ключевую роль в этом играет правильный и своевременный полив. Чтобы овощи, ягоды и фрукты обильно уродились, им нужна достаточная влага, ведь без воды растение погибает. Рассказываем, как и когда нужно поливать овощи летом, чтобы осенью собрать максимально большой урожай.

Какие последствия недостаточного или чрезмерного полива растений

Что следует помнить во время полива огородных культур? Их не нужно чрезмерно поливать, чрезмерный полив так же вреден для растений, как и его отсутствие. Поэтому необходимо всегда соблюдать меру. Минимальный полив тоже не на пользу растениям – обильного урожая можно не ждать.

Если лето оказалось засушливым, то овощи обязательно нужно поливать, потому что растения могут погибнуть. При засухе могут сразу засохнуть капуста, огурцы, помидоры, перец и т.д.

Во время полива следует учитывать тип грунта на вашем земельном участке. Если земля песчаная, то ее нужно поливать чаще, потому что она не держит влагу. Если почва плотная, то она будет хорошо держать влагу внутри, поэтому часто поливать не следует.

Так же опасен избыточный полив, из-за чего может застаиваться вода и происходит повышение кислотности почвы. Это приводит к загниванию корневой системы растений и овощи погибают, потому что корни не способны питать стебель и плоды. Если вода застоялась, тогда стоит просто сделать бороздки, чтобы она ушла из залитого участка.

Когда и как часто поливать огород

Огородные культуры следует поливать тогда, когда нет прямых солнечных лучей. Поэтому не стоит поливать огород в обеденное время, когда солнце находится на пике, потому что вода быстро улетучивается, а растения могут просто сгореть. Не следует также поливать овощи поздно вечером, так как это может привести к загниванию корней растений. Лучше всего поливать утром и после шести вечера.

График полива огородных культур зависит от региона вашего проживания. Там, где климат влажный, одного полива на двое суток будет достаточно. Если в регионе частые засухи, тогда нужно производить полив дважды в сутки.

Как правильно поливать огород: советы опытных хозяев

Старайтесь поливать огородные культуры под корни, потому что попадание воды на листья может привести к поражению грибковыми заболеваниями.

Если на улице холодно, полив лучше производить днем, когда температура максимально повышается.

В жаркую погоду после полива нужно покрыть почву соломой или травой там, где растут наиболее капризные растения, чтобы избежать испарения воды из почвы.

После полива почву нужно разрыхлять, чтобы растения могли получать достаточно кислорода и полезных веществ.

Температура воды для полива должна быть не ниже 18 градусов.

Если у вас жесткая вода для полива, ее следует смягчить, используя добавки, которые продаются в специализированных магазинах.

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