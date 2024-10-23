Как часто нужно проветривать комнату зимой: сколько минут в день будет достаточно

Зимой впускать в квартиру холодный воздух совсем не хочется, однако, если вы не хотите столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, проветривать комнату нужно даже в мороз.

Почему проветривать помещение зимой важно: что будет, если этого не делать

В первую очередь, проветривание обеспечивает правильную циркуляцию воздуха, а также дарит хорошее самочувствие. Если воздух в комнате слишком влажный или сухой, это негативно влияет на иммунитет, слизистую носа и дыхательную систему.

Более того, из-за влажного воздуха в квартире появляется плесень. Чем теплее в помещении, тем более влажным будет воздух. Стенам дома тоже не нравится влага.

Открывая окна, вы избавляетесь от неприятных запахов, так как свежий воздух помогает вытеснить вредные загрязнения и токсины (легкие органические соединения, CO2, аллергены и т.д.).

Как часто нужно проветривать комнату зимой

Одни эксперты утверждают, что свежий воздух в комнату нужно запускать каждый день, независимо от температуры на улице. Другие же отмечают, что в идеале нужно это делать дважды в день (утром и вечером) по 10 минут. Но если вы живете в старом доме с плохой изоляцией, то и 5 минут будет достаточно.

Конечно, многое зависит и от самих комнат. Например, если большинство времени вы проводите в гостиной, то ее нужно проветривать чаще других помещений, поддерживая влажность на уровне 40-60%. В спальне специалисты советуют проветриваться перед сном и утром после пробуждения.

В ванной комнате и на кухне проветривать лучше каждый раз, когда образуется много пара. К примеру, после приготовления пищи и мытья.

Что такое отрывочная вентиляция

Чтобы правильно проветрить комнату, специалисты советуют открывать окна как можно шире. Тогда вы сможете максимально увеличить количество свежего воздуха, входящего внутрь.

Вы можете также использовать сквозняк в своих целях. Для этого откройте два окна врата, чтобы в киномате проветривалось как можно эффективнее.

Если в каком-нибудь помещении нет окон в противоположных концах, то откройте дверь и окно, тогда вы сможете побыстрее избавиться от влаги. При возможности отключайте радиаторы на период проветривания. А после процедуры прогревайте помещение постепенно, иногда повышая температуру.

Читайте также: