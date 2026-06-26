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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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132
Время на прочтение
2 мин

Как часто нужно стирать банное полотенце: ответ экспертов может вас удивить

Многие люди пользуются одним банным полотенцем в течение недели или даже дольше, считая, что после душа оно остается чистым.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Как часто стирать полотенца

Как часто стирать полотенца / © pexels.com

Однако эксперты предупреждают: это распространенное заблуждение, которое может привести к размножению бактерий и появлению неприятного запаха.

Рассказываем, как часто нужно стирать банное полотенце и от чего зависит частота стирки.

Как часто нужно стирать банное полотенце

По словам специалистов, оптимально стирать банное полотенце после трех-пяти использований. Если вы принимаете душ ежедневно, это означает, что полотенце следует отправлять в стиральную машину примерно каждые три-четыре дня.

Даже если после душа ваше тело кажется абсолютно чистым, на ткани все равно остаются отмершие клетки кожи, природные жиры и влага. Именно они создают благоприятные условия для размножения бактерий, грибков и плесени.

Особенно быстро микроорганизмы накапливаются, если полотенце после использования остается влажным или высыхает в ванной без надлежащей вентиляции.

Когда полотенце нужно стирать чаще

Эксперты советуют не ждать трех-пяти использований, если:

  • вы интенсивно занимаетесь спортом;

  • на улице жарко, и вы много потеете;

  • имеете чувствительную кожу или дерматологические заболевания;

  • полотенцем пользуется несколько человек;

  • полотенце долго остается влажным после использования.

В таком случае его желательно стирать после одного-двух использований.

Как понять, что полотенце пора стирать

Даже если вы не считали, сколько раз пользовались полотенцем, есть несколько очевидных признаков, что его нужно постирать:

  • появился затхлый или неприятный запах;

  • ткань потеряла свежесть;

  • полотенце долго остается влажным;

  • он стал жестким на ощупь.

Специалисты отмечают: неприятный запах означает, что бактерии уже активно размножаются.

Как правильно ухаживать за банным полотенцем

Чтобы полотенце дольше оставалось чистым и безопасным для кожи, следует придерживаться простых правил:

  • после каждого использования полностью расправляйте его для высыхания;

  • не оставляйте полотенце скомканным или на полу;

  • обеспечьте хорошую вентиляцию в ванной комнате;

  • стирайте полотенца в соответствии с рекомендациями производителя, используя качественное стиральное средство;

  • Полностью высушивайте полотенца перед повторным использованием.

Регулярная стирка банного полотенца — не только вопрос чистоты, но и личной гигиены. Большинство экспертов рекомендует стирать его после трех-пяти использований, а при жаркой погоде, активных физических нагрузках или повышенной влажности еще чаще. Такой простой уход поможет избежать появления бактерий, неприятного запаха и сделает использование полотенца более безопасным.

FAQ

Как часто нужно стирать банное полотенце?

Специалисты рекомендуют стирать банное полотенце после трех-пяти использований. Если вы много потеете, занимаетесь спортом или полотенце долго не высыхает, делать это стоит чаще — после одного-двух использований.

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем?

При нормальных условиях одним банным полотенцем можно пользоваться примерно три-пять раз. Если полотенце приобрело неприятный запах, осталось влажным или потеряло свежесть, его следует постирать независимо от количества использований.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
132
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