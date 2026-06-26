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Как часто нужно стирать банное полотенце: ответ экспертов может вас удивить
Многие люди пользуются одним банным полотенцем в течение недели или даже дольше, считая, что после душа оно остается чистым.
Однако эксперты предупреждают: это распространенное заблуждение, которое может привести к размножению бактерий и появлению неприятного запаха.
Рассказываем, как часто нужно стирать банное полотенце и от чего зависит частота стирки.
Как часто нужно стирать банное полотенце
По словам специалистов, оптимально стирать банное полотенце после трех-пяти использований. Если вы принимаете душ ежедневно, это означает, что полотенце следует отправлять в стиральную машину примерно каждые три-четыре дня.
Даже если после душа ваше тело кажется абсолютно чистым, на ткани все равно остаются отмершие клетки кожи, природные жиры и влага. Именно они создают благоприятные условия для размножения бактерий, грибков и плесени.
Особенно быстро микроорганизмы накапливаются, если полотенце после использования остается влажным или высыхает в ванной без надлежащей вентиляции.
Когда полотенце нужно стирать чаще
Эксперты советуют не ждать трех-пяти использований, если:
вы интенсивно занимаетесь спортом;
на улице жарко, и вы много потеете;
имеете чувствительную кожу или дерматологические заболевания;
полотенцем пользуется несколько человек;
полотенце долго остается влажным после использования.
В таком случае его желательно стирать после одного-двух использований.
Как понять, что полотенце пора стирать
Даже если вы не считали, сколько раз пользовались полотенцем, есть несколько очевидных признаков, что его нужно постирать:
появился затхлый или неприятный запах;
ткань потеряла свежесть;
полотенце долго остается влажным;
он стал жестким на ощупь.
Специалисты отмечают: неприятный запах означает, что бактерии уже активно размножаются.
Как правильно ухаживать за банным полотенцем
Чтобы полотенце дольше оставалось чистым и безопасным для кожи, следует придерживаться простых правил:
после каждого использования полностью расправляйте его для высыхания;
не оставляйте полотенце скомканным или на полу;
обеспечьте хорошую вентиляцию в ванной комнате;
стирайте полотенца в соответствии с рекомендациями производителя, используя качественное стиральное средство;
Полностью высушивайте полотенца перед повторным использованием.
Регулярная стирка банного полотенца — не только вопрос чистоты, но и личной гигиены. Большинство экспертов рекомендует стирать его после трех-пяти использований, а при жаркой погоде, активных физических нагрузках или повышенной влажности еще чаще. Такой простой уход поможет избежать появления бактерий, неприятного запаха и сделает использование полотенца более безопасным.
FAQ
Как часто нужно стирать банное полотенце?
Специалисты рекомендуют стирать банное полотенце после трех-пяти использований. Если вы много потеете, занимаетесь спортом или полотенце долго не высыхает, делать это стоит чаще — после одного-двух использований.
Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем?
При нормальных условиях одним банным полотенцем можно пользоваться примерно три-пять раз. Если полотенце приобрело неприятный запах, осталось влажным или потеряло свежесть, его следует постирать независимо от количества использований.