Как часто нужно стирать джинсы в машинке: ответ директора Levi's – никогда

Человек, занимающийся производством джинсов, считает, что их никогда нельзя стирать в стиральной машине.

Кому, как не генеральному директору Levi's Чарльзу Бергу знать, как часто нужно стирать джинсы. Как-то он заявил, что джинсы нужно стирать только в случае необходимости и не в стиральной машине. Такое заявление вызвало множество дискуссий и огласку.

Подобные заявления руководитель Levi's Чарльз Берг делал неоднократно еще раньше.

Как часто нужно стирать джинсы и почему

Генеральный директор Levi's утверждает, что джинсы никогда нельзя бросать в стиральную машину.

Первой причиной он назвал необходимость экономить воду.

По его словам, после двух лет ношения и стирки раз в неделю средняя пара джинсов потребляет примерно 3500 литров воды. "Почти половина общего потребления воды, или 1600 литров, приходится на то, что потребитель бросает джинсы в стиральную машину. Это эквивалентно 6700 стаканам питьевой воды".

Помимо расхода воды, нагрев воды и питание машин требует огромного количества энергии, при средней загрузке белья выделяется 3,3 килограмма углекислого газа, загрязняющего воздух планеты.

Второй причиной является то, что не стирка джинсов помогает им дольше сохраниться.

На вопрос, что делает Берг с джинсами, когда они становятся грязными, он ответил, что "если они не в полном беспорядке", он чистит их мочалкой. В редких случаях, если джинсы нужно постирать полностью, он стирает их вручную и сушит развешивая.

В дальнейших интервью Берг еще раз разъяснил, почему не нужно стирать джинсы, и дал еще несколько странных советов по этому поводу, как, например, принимать душ в джинсах.

"Настоящие фанаты джинсов, люди, действительно любящие свой деним, скажут вам никогда не бросать джинсы в стиральную машину. Вот что я делаю", – добавил он.

"Если я капну карри на джинсы, я их почищу… И если они станут очень грязными…., если я потел или что-то такое… я помою их под душем", – заявил Чарльз Берг.

Как долго остаются чистыми джинсы без стирки

Это может показаться немного грубым, но есть некоторые доказательства того, что джинсы остаются очень чистыми без стирки.

Исследователи из Альбертского университета провели эксперимент, используя грязные джинсы одного из своих студентов.

Эксперимент заключался в следующем – студент Джош Ле не стирал джинсы из необработанного денима 15 месяцев, а затем проверил их на наличие бактерий. Потом эти же джинсы он постирал в стиральной машине и носил их еще две недели. После этого повторно проверил на бактерии.

Оказалось, что джинсы были более-менее столь же чистыми после двух недель ношения, как и после 15 месяцев без стирки.

Как отметила Рэйчел Макквин, доцент Альбертского университета, которая проводила исследование: "Это свидетельствует о том, что по крайней мере в этом случае рост бактерий не увеличивается, если джинсы не стирать регулярно".

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