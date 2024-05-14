Как часто нужно стирать кухонные полотенца на самом деле: ответ может удивить

Скорее всего, вы делаете это недостаточно часто. Важно помнить, что на кухонных полотенцах размножается много бактерий. Поэтому их надо правильно очищать.

Если нужно убрать воду, протереть бокал или вытереть руки, мы берем кухонное полотенце. Они являются незаменимыми помощниками на кухне, но потому, что так часто используются, их нужно тщательно стирать. В EatingWell рассказали, как часто нужно стирать кухонные полотенца.

Американский институт уборки рекомендуетменять кухонные полотенца каждые 3-5 дней. Здесь все зависит от того, как часто вы пользуетесь им. Например, если вы только что вытерли полотенцем разлитый суп или другую грязь, важно его сразу заменить и постирать по мере возможности, чтобы в нем не накапливались бактерии. Если же вы чаще всего используете полотенце, чтобы протирать чистую посуду от остатков жидкости, можно стирать ее раз в 5 дней. Однако всегда важно придерживаться одного правила: сомневаетесь в чистоте – замените и постирайте.

Кухонные полотенца важно часто стирать, ведь они являются известным источником размножения бактерий. В 2019 году в Journal of Food Protection было опубликованоисследование, которое изучало потенциальные зоны микробиологического загрязнения на кухне в домах, где живут пожилые люди. Результаты шокировали, ведь оказалось, что больше всего бактерий живет именно в полотенцах.

Исследователи утверждают, что на полотенцах для кухни они обнаружили самый высокий уровень аэробных бактерий, Enterobacteriaceae (семейство бактерий, включающее кишечную палочку, распространенную бактерию, связанную с пищевыми заболеваниями) и S. aureus. После этого они пришли к выводу, что этот предмет может быть транспортным средством для микробиологического загрязнения и последующей причины перекрестного заражения.

Они также отметили, что влажные поверхности более восприимчивы к размножению бактерий, чем сухие. Кроме частой стирки полотенец для посуды, убедитесь, что они также правильно развешены для высыхания между использованием. Держите под рукой кучу кухонных полотенец, чтобы вы могли их часто менять.

Как правильно стирать грязные кухонные полотенца

Кухонные полотенца лучше чистить в стиральной машине. Как советует Мередит Карозерс, специалист по технической информации Службы безопасности и инспекции пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства США, чтобы устранить бактерии, кухонные полотенца следует часто стирать в горячей воде в стиральной машине. Горячая вода поможет убить накопившиеся бактерии. Обязательно дайте полотенцам полностью высохнуть, высушив их на воздухе или в сушилке, прежде чем снова использовать их на кухне.

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