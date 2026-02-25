Как часто нужно стирать лежанку собаки: ветеринары назвали четкие сроки

Собака / © Associated Press

Реклама

Ветеринары советуют стирать лежанку собаки минимум раз в две недели, чтобы избежать накопления бактерий и аллергенов. Если же любимец имеет аллергию, сильно линяет или часто бывает на улице, чистить подстилку стоит еженедельно.

Об этом сообщило издание Real Simple.

Врач ветеринарной медицины с более чем 15-летним опытом Мехди Эсматпараст отметил, что собаки приносят с улицы грязь, пыльцу и микроорганизмы, которые оседают в ткани лежанки. Регулярная стирка помогает сохранить здоровье животного и поддерживать чистоту в доме.

Реклама

Специалист предупреждает: немытая подстилка может стать источником бактерий, пылевых клещей, блох и грибков. Это повышает риск кожных инфекций, аллергических реакций и неприятного запаха. Более того, загрязненное место для сна может ухудшать респираторные симптомы как у собак, так и у людей, особенно если они имеют аллергию или астму.

Перед стиркой ветеринар советует проверить инструкцию производителя. Если таковой нет, стоит снять чехол и постирать его отдельно. Для эффективной очистки рекомендуется горячая вода (примерно 130°F или выше) и деликатный режим, чтобы не повредить ткань. Сушить лежанку лучше на солнце или при высокой температуре в сушильной машине.

Отдельное внимание следует уделить моющему средству. Специалист советует выбирать гипоаллергенные порошки без ароматизаторов и красителей, чтобы уменьшить риск раздражения кожи животного. При необходимости можно добавить полстакана белого уксуса в цикл полоскания — это поможет нейтрализовать запах без синтетических отдушек.

Напомним, выбор собаки по внешности может привести к неприятным последствиям. Ветеринар рассказал, какие две породы, по его опыту, чаще кусаются.