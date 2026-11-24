Как часто нужно стирать полотенца зимой — советы учёного

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Зимой стоит пересмотреть привычный график стирки полотенец. Из-за более низкой температуры воздуха и повышенной влажности в помещениях ткань сохнет значительно дольше, создавая благоприятные условия для размножения бактерий и грибков. Особенно это касается полотенец, которыми вытирают волосы после мытья.

Об этом рассказал преподаватель биомедицинских наук Университета Солфорда доктор Гарет Най, сообщает издание Daily Mail.

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Как часто нужно стирать полотенца зимой

По словам микробиолога, в обычных условиях полотенца для волос можно стирать после каждых трёх-четырёх использований. Если человек моет голову через день, достаточно стирать их примерно раз в неделю. Однако в холодное время года ситуация меняется.

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Зимой из-за понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха вода из ткани испаряется медленнее. В результате полотенца дольше остаются влажными, а микроорганизмы получают больше времени для размножения в перерывах между использованием.

Именно поэтому в зимние месяцы специалист рекомендует стирать полотенца для волос после каждых двух-трех использований. Альтернативой более частой стирке может стать тщательная сушка ткани после каждого использования с помощью полотенцесушилки или сушильной машины.

Что скапливается на полотенцах после использования

Как пояснил Гарет Най, при вытирании мокрых волос полотенце впитывает не только воду, но и различные органические вещества, которые остаются на волосах и коже головы.

В частности, на ткани постепенно накапливаются:

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бактерии и дрожжевые грибки;

отмершие клетки кожи;

кожное сало;

пот;

остатки средств для укладки волос.

Если полотенце остается влажным в теплой обстановке ванной комнаты, количество микроорганизмов на его поверхности может стремительно расти в период между стирками.

При следующем использовании полотенца накопившиеся бактерии и грибки вновь попадают на только что вымытую кожу головы. По словам микробиолога, это может нарушать её естественный микробиом и ослаблять защитный барьер.

Почему грязное полотенце может нанести вред волосам и коже головы

Длительное использование одного полотенца без стирки, по словам эксперта, может повышать риск развития фолликулита — воспаления волосяных фолликулов, а также контактного и себорейного дерматитов. Кроме того, это может вызывать зуд, местное воспаление и появление перхоти.

Нерегулярная стирка полотенец также может сказываться на внешнем виде волос.

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Микробиолог объяснил, что во время сушки волос ткань впитывает излишки кожного сала и остатки средств по уходу на жировой основе. Когда человек повторно использует нестираное полотенце, в результате трения эти вещества переносятся обратно на чистые волосы.

Они оседают на его внешнем слое — кутикуле, утяжеляя пряди. Из-за этого волосы могут выглядеть жирными даже вскоре после мытья головы.

Как правильно стирать и сушить полотенца зимой

Чтобы эффективно уменьшить количество микроорганизмов на ткани, Гарет Най рекомендует стирать полотенца при температуре 60 °C. При этом не менее важную роль играет правильная сушка после стирки.

Специалист отмечает, что полотенца необходимо полностью высушивать сразу после завершения стирки. По возможности следует использовать сушильную машину, поскольку дополнительное тепловое воздействие помогает уменьшить количество микроорганизмов, оставшихся на ткани.

Если же полотенца сушат естественным способом, их нужно полностью расправить и оставить в тёплом, хорошо проветриваемом помещении.

Напомним, ранее мы сообщали, что привычка сушить мокрые вещи на горячей батарее может обернуться неприятными последствиями. Некоторые ткани теряют эластичность, деформируются и повреждаются из-за высокой температуры.

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