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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Время на прочтение
1 мин

Как часто нужно стирать постельное белье, чтобы не "заработать" проблемы со здоровьем

Даже чистые с виду простыни и полотенца могут уже содержать отмершие клетки кожи, микроорганизмы и пылевых клещей. Специалисты советуют не ждать заметной грязи или запаха и стирать такие вещи примерно раз в одну-две недели.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Постель и полотенца следует стирать каждые одну-две недели

Постель и полотенца следует стирать каждые одну-две недели

Большинство людей стирают постельное белье и полотенца гораздо реже, чем следует. Исследователи считают, что лучше стирать постельное белье и полотенца чаще, чтобы избежать возможных проблем.

Об этом пишет Popular Science.

Ученые рекомендуют менять и стирать постельное белье и полотенца каждые одну-две недели. В то же время исследования американских ученых показывают, что в среднем люди делают это только раз в 24 дня. А британские ученые выяснили, что большинство одиноких мужчин могут не менять и не стирать постельное белье и полотенца 4 месяца.

Эксперты рекомендуют всегда обращать внимание на пятна, следы пота и грязь на постельном белье. Если они есть, значит, пора отдавать вещи в стирку. Также стоит обращать внимание на неприятный запах, особенно исходящий от полотенец. Если он появился, значит, полотенца нужно срочно заменить и постирать.

Раньше мы писали о том, как часто нужно стирать одеяло, чтобы оно оставалось чистым. Больше об этом читайте в новости.

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