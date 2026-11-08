Как часто нужно стричь волосы, чтобы быстро росли, были здоровыми и крепкими

Как часто стричь волосы / © pexels.com

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Оптимальная частота стрижки зависит от длины волос, их состояния и желаемой прически. Если кончики быстро секутся, становятся сухими и ломаются, подрезать их придется чаще. Если волосы здоровые, не повреждаются во время укладки и хорошо сохраняют форму, нет необходимости посещать парикмахера по строгому графику.

Ориентироваться можно на следующие интервалы

Короткая стрижка — примерно каждые 4–6 недель, чтобы сохранить форму.

Волосы средней длины — ориентировочно каждые 6–10 недель, если кончики подвержены сухости и ломкости.

Длинные волосы — примерно каждые 8–12 недель или при необходимости, когда кончики начинают сечься.

Поврежденные, осветленные или ломкие волосы — частоту определяют по их состоянию; иногда кончики нужно подрезать почаще.

Это примерные рекомендации, а не обязательные правила. Если цель — отрастить длину, можно подстригать волосы реже, при условии, что кончики остаются здоровыми.

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Почему регулярная подрезка помогает сохранить длину

Как объясняет Американская академия дерматологии в материале об уходе за волосами, чрезмерный нагрев, грубое расчесывание и другие механические повреждения могут делать волосы ломкими и способствовать появлению секущихся кончиков.

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Когда кончик расслаивается, поврежденный участок может обламываться, поэтому длина увеличивается медленнее, чем ожидается. Подстригание убирает поврежденную часть волоса и помогает уменьшить дальнейшее обламывание. Однако оно не ускоряет работу волосяных фолликулов и не заставляет волосы расти быстрее.

В среднем волосы отрастают примерно на 1–1,5 сантиметра в месяц, хотя темп зависит от индивидуальных особенностей. Поэтому для сохранения длины важно не только вовремя подстригать кончики, но и предотвращать их повреждение.

Что поможет сделать волосы крепче и здоровее

Чтобы волосы меньше ломались и сохраняли естественный блеск, следует придерживаться нескольких простых правил. Используйте кондиционер после мытья, осторожно распутывайте пряди и не растирайте мокрые волосы полотенцем. Фен, выпрямитель и плойку лучше использовать умеренно, не устанавливая слишком высокую температуру.

Важное значение имеет и питание: организм должен получать достаточное количество белка и других необходимых питательных веществ. Если волосы внезапно начали сильно выпадать, заметно поредели или их состояние ухудшилось без очевидной причины, следует обратиться к дерматологу, а не пытаться решить проблему только стрижкой.

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